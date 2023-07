Martedì 18 Luglio 2023, 05:20

Ancora bollino rosso per Viterbo. Nella città dei Papi attese temperature da record pure oggi, per il quinto giorno consecutivo. Anche nel capoluogo, insomma, si rischia di ricordare quella del 2023 come l'estate che ha battuto ogni record - negativo - a livello di caldo registrato. Per fare un esempio, ieri il termometro dell'ottico di piazza del Comune alle 14,30 segnava 48 gradi. Questi dispositivi non sono attendindibili, come rimarcano gli esperti, ma il caldo era tanto che di pedoni in giro se ne contavano davvero pochi. Ma se il capoluogo piange, la provincia di certo non ride. Anzi, altrove nella Tuscia è andata peggio. Lo riporta la pagina specializzata "Meteo Lazio": ieri alle 10,30 tra le località con le più alte temperature nella regione compariva Tre Croci, la frazione di Vetralla, con 36,7 gradi e Montericcio a Tarquinia con 33.5.

Tanto il disagio che continuerà anche nei prossimi giorni: oggi le ore più roventi con punte di oltre 40 gradi. Situazione che si ripercuote anche sui servizi: ieri le Poste centrali di via Ascenzi a Viterbo sono rimaste chiuse nel pomeriggio per "intervento tecnico-ambientale". Problemi al sistema di aria condizionata che potrebbero costringere la direzione a ripetere la serrata pomeridiana finché il problema non sarà risolto. Intanto, la Asl ribadisce come un mantra i consigli per proteggersi dalle ondate di calore: tra i principali, non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e limitare l'uso di alcolici e caffè, prediligere cibi freschi e leggeri come frutta e verdura, vestirsi con fibre naturali e di chiaro.

Le ripercussioni sugli accessi al pronto soccorso al momento non ci sono. Ieri a metà pomeriggio risultavano 65 pazienti nel reparto di Belcolle, tra quelli presi in carica e in attesa. Un numero inferiore rispetto alle medie registrate il lunedi. Inoltre, il raffronto tra i primi 11 giorni di luglio dello scorso anno e quelli del 2023 mostra un calo nelle presenze: 1.289 nel 2022 gli accessi, scesi a 1.085 nello stesso periodo di quest'anno. Il caldo, infatti, nel 2022 era iniziato ben prima. Eventuali aumenti dei flussi potranno essere valutati meglio nei prossimi giorni. Di certo, i soggetti più a rischio sono i fragili e gli anziani, spesso con patologie pregresse acuite dalle temperature eccessive che portano con sé anche rischi di disidratazione.

L'azienda sanitaria ha comunque attivato i team Uca, unità di continuità assistenziale, che vengono attivate anche dai medici di medicina generale e intervengono sul territorio per stabilizzare lo stato di salute dei pazienti ed evitare che si rechino al pronto soccorso. Una centrale operativa raccoglie le richieste di intervento e smista sul territorio le squadre di medici e infermieri che fanno da filtro con il reparto d'emergenza degli ospedali. Attivato, inoltre, dal Comune di Viterbo il centro operativo comunale.