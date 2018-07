Viterbo. L'amicizia con i cattolici copti egiziani ha radici molto antiche

di Carlo Maria Ponzi

Uno studio documenta un legame tra chiesa viterbese ed egiziana nel 1500



Si sono sprecati superlativi – più che opportuni - circa un mese fa per salutare l’operazione della diocesi del capoluogo orientata ad aprire un dialogo con l’Egitto, organizzando un pellegrinaggio sul percorso della Sacra Famiglia che è culminato, da un lato nella messa celebrata con rito cattolico all’interno della chiesa del monastero ortodosso di el-Natrun; dall’altro nel fraterno abbraccio tra il vescovo Lino Fumagalli e il patriarca copto del Cairo Ibrahim.



E ora, per singolare coincidenza, accade che mentre il palazzo dei Papi accoglie la straordinaria mostra sulle icone copte, due studiosi – Romualdo Luzi e Valentina Polverini – documentano sulla “Loggetta”, periodico della biblioteca di Valentano, che il dialogo tra i cattolici della Tuscia viterbese e i cattolici copti in terra d’Egitto non è inedito, ma affonda le sue radici alla metà del Cinquecento. La prova? Una lettera datata “alli 5 del marcio 1550”.



«Si tratta di una rarissima missiva – spiega Polverini - scritta a Bruxelles da Fra Giuseppe abate dell’Antico monastero di Sant’Antonio d’Egitto e indirizzata al Gran Cardinal Alessandro Farnese (cui si deve, giova ricordarlo, l’omonimo palazzo di Caprarola). La richiesta? Ottenere provvedimenti finalizzati a una migliore amministrazione dei beni del monastero e soprattutto la rivendicazione della propria carica ecclesiale, come figliuolo della Reverenda ecclesia».



«Nel manoscritto – aggiunge Luzi che lo ha trovato nell’Archivio di Stato di Siena - l’intervento provvidenziale del cardinal Farnese fa leva proprio sulla solidità dei rapporti fra Roma e l’Egitto, confermandoci come già il suo Santissimo Avo (riferendosi ovviamente a papa Paolo III, deceduto appena il precedente 10 novembre 1549) si fosse occupato e avesse sempre provveduto alle necessità del monastero di S. Antonio Abate».



Alla luce della rilevante fonte archivistica, si può affermare che c’è una linea di continuità tra la chiesa di oggi – testimoniata dalle iniziative diplomatiche del vescovo Fumagalli per intensificare i rapporti con i “fratelli copti” - e quella Cinquecentesca che con il “Gran Cardinal” Farnese correva in aiuto dei “poveri monasteri d’Egitto” sorti nel nome di S. Antonio abate, la cui tomba si trova a Zafarana, località distante 40 km da Il Cairo?



«Direi di sì – conclude Luzi – in quanto quella epistola attesta il secolare intreccio della storia italiana cattolica con quella egiziana copta nell’ottica della fraterna solidarietà tra cristiani».

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA