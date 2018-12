Viterbo Ambiente, «sospensioni per chi critica l'azienda»: la denuncia di un dipendente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbo Ambiente, guai a criticarla: si rischia la sospensione dal lavoro. Almeno questo denuncia Sandro Milioni, dipendente che a nome di alcuni colleghi accusa: "Da diverso tempo una gran parte degli operai subisce vessazioni da parte dell’azienda su suggerimento di coloro che operano in ufficio. Tali comportamenti - denuncia - implicano sospensioni, più o meno durature, dal lavoro e dalla retribuzione, causando, come è facile immaginare, danni economici alle rispettive famiglie. Io stesso sono stato sospeso per dieci giorni per un futile motivo. Noi sappiamo che questi metodi draconiani sono suggeriti da chi vuole mettersi in mostra di fronte ai vertici aziendali, ma non vorremmo che Viterbo Ambiente li assecondi e ne approfitti per fare cassa, risparmiando sugli stipendi degli operai».Uno degli episodi denunciati da Milioni riguarda un collega che "ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare, nella quale veniva rilevato un suo comportamento lesivo della buona immagine di Viterbo Ambiente: tale comportamento sarebbe consistito in un suo commento ad un post pubblicato sul profilo Facebook del consigliere comunale Chiara Frontini". Il dipendente ha anche presentato querela contro ignoti sostenendo che qualcuno si era introdotto nel suo account, scrivendo il post. «Eppure - continua Milioni - ha ricevuto 10 giorni di sospensione, poiché “quanto addotto non esclude, tramite elementi oggettivi e terzi, la sua estraneità ai fatti oggetto di contestazione, in quanto non viene prodotto alcun elemento di prova idoneo ad escludere una sua azione diretta”».Secondo Milioni, poi, «nell’incipit della lettera si leggeva che “personale dell’azienda svolge da alcuni mesi un giornaliero controllo sui media (stampa e web) per verificare, all’interno della tematica sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Viterbo, se e come viene coinvolta l’immagine e la reputazione della Viterbo Ambiente scarl”. Ritengo allora altamente grave e deprecabile - aggiunge . che i vertici di un’azienda conferiscano espressamente l’incarico ad alcuni dipendenti di svolgere una quotidiana azione di sorveglianza sulle condotte poste in essere dagli altri dipendenti nella loro vita privata, al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro».Milioni annuncia di aver informato anche il prefetto Giovanni Bruno, chiedendo un suo intervento, mentre alla Frontini propone un'interrogazione in consiglio comunale e al sindaco Giovanni Arena di accelerare i tempi per il nuovo appalto. «Più che di controllori in ufficio, ci sarebbe bisogno di un maggior numero di operai da adibire alla raccolta di rifiuti dietro i mezzi», conclude. E molti viterbesi la pensano come lui.