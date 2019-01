Viterbo Ambiente, allarme truffa: «Per entrare in casa si spacciano come nostri operatori»

Si spacciano per operatori di Viterbo Ambiente per intrufolarsi nelle case. La denuncia arriva direttamente dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo: «Ci sono arrivate segnalazioni sia dal centro storico che dalla zona di Villanova. Ribadiamo che nessun dipendente o incaricato sta svolgendo per nostro conto alcun monitoraggio», fanno sapere. La scusa utilizzata per farsi aprire è quella di controllare i mastelli per una eventuale sostituzione.



«Non è in corso alcuna attività del genere. E, in ogni caso, Viterbo Ambiente non entra nelle case», ribadiscono. L'appello è a tutti i viterbesi: «Se qualcuno vi avvicina con questa scusa, chiamate immediatamente le forze dell'ordine e non consentite di entrare». Tentativi di truffa del genere erano stati segnalati anche nei mesi scorsi.