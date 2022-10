Allarme bomba a piazza della Rocca: intervento degli artificieri al museo etrusco

Piazza della Rocca, è allarme bomba. Un pacco dal contenuto sconosciuto è stato portato al museo della Rocca Albornoz e lasciato lì. Si teme possa essere un ordigno.

Per questo sul posto è arrivata una volante della squadra mobile della polizia, ci sono anche gli uomini della Digos. Si sta cercando di ricostruire la vicenda, ascoltando i testimoni per capire chi sia stato a portare il pacco.

Sono stati chiamati anche gli artificieri. L'entrata è stata ovviamente chiusa con il nastro bianco e rosso. Alla fine poi l'allarme è rientrato: nel pacco c'erano dei reperti, consegnati in maniera anonima per evitare di incorrere in eventuali problemi.