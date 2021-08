Alcol e movida al mare e al lago nel Viterbese: multe ai bar, denunciate tre persone

Mercoledì 4 Agosto 2021, 12:56

Alcol e movida al mare e al lago, multe ai bar e denunciate tre persone. I carabinieri della compagnia di Montefiascone hanno svolto una serie di servizi di controllo nei comuni di Montefiascone, Bolsena, Capodimonte e Marta, dopo i quali hanno sequestrato 3 veicoli per violazioni alla circolazione stradale, denunciato un 65enne, pregiudicato, per guida in stato di ebbrezza; hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale “per la somministrazione di alimenti e bevande”, bar in via del Lago, perché senza la prescritta Scia aveva organizzato una serata con spettacolo.

A Montalto di Castro denunciato un uomo che dopo un incidente stradale è successivamente risultato con il tasso alcolemico fuori norma; ritirata la patente. Sempre a Montalto sanzionato un bar-pub di uno stabilimento balneare per non avere rispettato la normativa anti covid su distanziamento e mascherine.

A Tarquinia è stato denunciato il titolare di un bar per disturbo delle persone e del riposo.