Referendum, nella Tuscia affluenza soltanto al 25,64 per cento. A Blera la più alta

Referendum, l'affluenza in provincia di Viterbo è stata del 25,64 per cento alle ore 9 di questa sera (10,07 a mezzogiorno) contro il 29,7% a livello nazionale. Nel solo capoluogo è stata rispettivamente del 26,48 e del 10,43.



A Civita Castellana, dove si vota anche per il sindaco, l'affluenza per le Comunali alle ore 19 è stata del 37,04% e alle 12 del 15,67 per cento (mentre per il referendum è stata del 38,78%). E sempre per le elezioni comunali, che nel Viterbese interessa altri due centri, l'affluenza più alta si è registrata a Blera: qui alle ore 19 ha votato il 48,70 per cento degli aventi diritto. A seguire Bomarzo, dove aveva votato il 46,36% degli elettori.



