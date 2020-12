L'Active Network sbanca Sestu e fa un altro passo avanti in classifica. Altra affermazione convincente per la truppa di mister David Ceppi che nel nono turno del campionato di serie A2 di calcio a 5 ha superato, in terra sarda, il Città di Sestu per 2-7.

Spedizione in Sardegna per l'Active Network: contro il Città di Sestu per i tre punti

Una gara praticamente senza storia quella andata in scena al palaDante, con i viterbesi che hanno messo le cose in chiaro nel primo tempo, accelerando definitivamente nella ripresa. Pronti via e gli ospiti trovano il vantaggio con Davì, ma subito dopo arriva il pari dei cagliaritani con Lamas. A metà tempo il nuovo vantaggio viterbese con Sachet che si ripete poi a poco meno di 4' dal riposo per il 3-1 di metà frazione.

Al rientro l'uno-due firmato Lamedica-Sachet mette definitivamente kappao il team sardo che dopo tre minuti di gioco si trova sotto 5-1. La furia dell'Active si placa per un po', ma Sestu non ne approfitta, così al 15' arriva anche il 6-1 ospite con Curri. Finale con la rete dei locali firmata da Renan e quella del poker personale di Sachet.

Città di Sestu: Muscas, Ramada, Atzeni, Renan, Lamas, Corona, Asquer, Lintas, Trincas, Casu, Cau, Bueno. All.: Wilson

Active Network: Bellobuono, Davì, Sachet, Curri, Lamedica, Ercoli, Feliziani, Lepadatu, Signori, Macchioni. All.: Ceppi

Marcatori: 1'58'' pt Davì (A), 2'41'' Lamas (S), 9'07'' e 16'17'' Sachet (A); 0'32'' st Lamedica (A), 2'56'' Sachet (A), 15'03'' Curri (A), 15'38'' Renan (S), 16'53'' Sachet (A)

