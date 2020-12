L'Active Network cerca il tris con la Lazio

Al palaCus arriva la Lazio. Centrato il primo bis di stagione sul campo del Città di Sestu, l'Active Network torna in campo per disputare l'ultimo appuntamento dell'anno nel campionato di serie A2. Nella città dei papi, oggi alle 16, arriva la truppa laziale, squadra in salute che naviga a metà classifica, a quota sette punti nonostante i biancocelesti siano partiti con un handicap di tre punti di penalizzazione. «Speriamo di fare una buona partita e di portare a casa i tre punti - dice il neroarancio, Cesar Sachet - sarebbe molto importante chiudere con un risultato positivo prima delle feste, anche se sappiamo che sarà un altro incontro molto difficile». La vittoria nella trasferta sarda col Città di Sestu, arrivata dopo il successo sul Monastir, ha dato alcune certezze in più al team di mister David Ceppi che ora vuole proseguire con la scalata alla classifica e tornare, così, in quei posti che le competono, ma soprattutto per i quali era partita a inizio stagione. Viterbo naviga a quota 13 punti al quarto posto: a tre lunghezze dal gradino più basso del podio occupato dal Leonardo e a meno cinque punti dalla capoclasse Anni Nuovi Ciampino. «Stiamo lavorando - riprende Sachet - per arrivare il più alto possibile nel girone, che sappiamo essere difficile, ma conosciamo anche le nostre qualità. Siamo certi di poter fare molto bene». Il bomber viterbese torna poi sulla vittoria con il Città di Sestu: un 7-2 eloquente arrivato al termine di una gara giocata magistralmente dai viterbesi, in cui proprio Sachet ha giocato un ruolo da protagonista mettendo a segno ben quattro reti: «Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto - evidenzia - avevamo bisogno di questa vittoria, che adesso ci dà ancora più morale. Dobbiamo, però, tenere presente che c’è sempre da migliorare, dobbiamo continuate sulla nostra strada, cercando di fare meglio della volta prima».E con questo spirito, i viterbesi, scenderanno in campo oggi pomeriggio per affrontare la Lazio di Bagalà, un’avversaria, come detto, in salute, che arriva dall'importante vittoria sul Nordovest.

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA