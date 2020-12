L'Active Network non si ferma, Lazio superata e terza vittoria di fila centrata

L'Active Network supera anche la Lazio e centra la terza vittoria consecutiva. Al palaCus, i ragazzi di mister David Ceppi hanno fatto loro il match valevole per il decimo turno del campionato di serie A2 di futsal, superando la formazione capitolina per 4-1.

E dire che la gara si era dimostrata subito complicata per i neroarancio: la Lazio si conferma squadra in forma che si difende bene e non rinuncia a rendersi pericolosa. Tanto è vero che sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con una rete al 15' di Ruzzier. Sul finale di tempo Viterbo però riesce a trovare il pari con Lamedica: risultato con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo, la musica cambia: Davi imprime un cambio di marcia, sposta più avanti il suo raggio di azione, creando e segnando il goal del vantaggio per casa dopo appena 2'. Terza rete locale che nasce da una occasione per gli ospiti: con una ripartenza è ancora Lamedica a trasformare per il 3-1. Lazio col portiere di movimento e inizia la vera gara del portiere di casa Bellobuono che mortifica le iniziative ospiti e mette il sigillo sulla gara insaccando il 4-1 a un minuto dal termine.

Active Network: Bellobuono, Davì, Lamedica, Sachet, Curri, Ercoli, Feliziani, Lepadatu, Bruno, Signori, Macchioni, Di Giovenale. All.: Ceppi

Ss Lazio: Pardal, Lupi, Nikao, Flores, Tubau, Minervino, Dionisi, Ruzzier, Hamazawa, Capponi, Dell'Ariccia, Pantano. All.: Bagalà

MARCATORI: 15'33'' pt Ruzzier (L), 18'58'' Lamedica (A), 2'39'' st Davì (A), 8'41'' Lamedica (A), 19'36'' Bellobuono (A)

