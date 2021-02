Talete spa, Biagio Eramo è il nuovo amministratore unico. Ha lavorato per Ama e Acea

Addio consiglio di amministrazione. Per Talete, spa pubblica dell'acqua nell'Ato Vt1, c'è l'amministratore unico: si chiama Biagio Eramo. La conferenza dei sindaci viterbesi lo ha stabilito oggi pomeriggio, votando compatta.

Dopo aver rinviato la discussione per via delle critiche del sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, non coinvolto nelle decisioni, intorno alle 17 si è trovata la quadra sul nome di Eramo, già ai vertici dell'Ama e di Acea.

Il nuovo amministratore prende il posto del presidente Andrea Bossola, dimissionario insieme al resto del cda, ovvero Giuseppe Fraticelli e Antonella Stella.

