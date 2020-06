Abusa della nipote tredicenne, arrestato quarantenne del Viterbese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abusi sulla nipotina 13enne, arrestato quarantenne del Viterbese. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Viterbo, al termine di un'accurata indagine della Squadra mobile della questura del capoluogo.L'uomo è indagato per violenza sessuale in danno di minore, delitto che sarebbe stato ripetutamente commesso. La vittima sarebbe la nipote 13enne, residente nello stesso Comune.I fatti contestati sono risalenti alla fine del mese di aprile e all’inizio del maggio scorso. Gli investigatori della polizia hanno raccolto la denuncia della madre della giovanissima vittima, e con un’attività investigativa serrata, coordinata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, hanno ottenuto riscontri ed elementi di prova idonei all’applicazione della citata misura cautelare, poi eseguita a metà maggio 2020.