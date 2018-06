I viterbesi oggi al voto per scegliere il sindaco

Viterbo cerca il suo nuovo sindaco. Il successore di Leonardo Michelini sarà scelto da una lunga lista di candidati: ci provano in otto, con un totale di 17 liste collegate. E la loro sorte verrà decisa da 53.289 elettori. Oggi si vota dalle 7 alle 23 nelle 66 sezioni sparse in tutta la città e subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. Se nessuno arriverà al 50 per cento più uno dei voti, si tornerà alle urne il 24 giugno per il ballottaggio.

Ecco i candidati a sindaco, secondo l’ordine riportato nella scheda elettorale. Dalla sinistra in alto a scendere c’è Lisetta Ciambella della Luisa, con tre liste a sostegno: Orizzonte comune, Pd e La voce dei giovani viterbesi. Quindi Giovanni Maria Arena, che ne ha quattro: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Fondazione.

Più in basso Chiara Frontini, sostenuta da Viterbo 2020 e Viterbo cambia. Gli ultimi due della colonna sinistra della scheda sono Massimo Erbetti, con la lista del Movimento 5 Stelle, e Paola Celletti, con quella di Lavoro e beni comuni. In tre stanno invece sulla colonna di destra.

Più in alto di tutti Claudio Taglia, con due liste a supporto: Casapound e Viterbo in musica – Federico Meli – Giovani e sport. Quindi Francesco Serra, sostenuto da Impegno comune e Viterbo dei cittadini. Chiude Filippo Rossi, con le liste Viva Viterbo e Area civica. Un’occhiata ai candidati. Ciambella è vicesindaco uscente con delega al bilancio, Arena per un periodo lo è stato prima di lei, con delega all’ambiente, quando era sindaco Giulio Marini. Assessore per qualche mese nella giunta Marini è stata anche Frontini, dopo che il Tar all’inizio del 2012 aveva imposto la presenza delle quote rosa: ci resterà solo 9 mesi. Erbetti è uscito invece dalla votazione interna del M5S e segue la scia dell’uscente Gianluca De Dominicis.

Quella di Celletti, sindacalista Usb, può essere considerata la presenza più di sinistra tra gli otto candidati, come quella di Taglia la più a destra. Il primario di chirurgia maxillo facciale anche lui ha un passato nella giunta Marini, da assessore al bilancio e termalismo: nel 2013 si era candidato alla Regione con Futuro e libertà.

Serra, pur essendo del Pd, ha scelto la strada solitaria in seguito alla rottura con l’ala fioroniana del partito. Con Michelini sindaco, all’inizio del mandato ha rinunciato alla nomina ad assessore, in seguito è stato capogruppo del Pd. Infine Rossi, uno dei soli due candidati a sindaco, insieme a Frontini, che ci aveva provato anche nel 2013. E’ stato presidente del consiglio comunale per poi dimettersi; un anno fa ha lasciato la maggioranza.

