La Viterbese è sempre alla ricerca di una punta e di un difensore e ha messo gli occhi sull'attaccante Alessio Di Massimo, attualmente alla Triestina, e sul difensore Diego Conson in uscita dal Siena. Anche se pure in questo caso la concorrenza non manca . La società di via della Palazzina ha contattato l'entourage di Alessio Di Massimo, che attualmente sta giocando poco con la Triestina. Il direttore sportivo Mariano Fernandez conosce il giocatore per averlo affrontato in occasione della scorsa stagione quando era alla Virtus Francavilla, poiché Di Massimo militava nelle file del Catanzaro con cui ha messo a segno 8 reti in 34 presenze disputando una buona stagione.

Sull'attaccante ci sono anche altre squadre che militano nel girone meridionale della Serie C. Di Massimo interessa al Foggia e non è escluso anche un suo ritorno anche al Catanzaro. Essendo un classe '96 Di Massimo verrebbe per giocare titolare e a questo punto toccherà al tecnico Francesco Punzi trovare il modulo giusto per poter schierare tutti i propri attaccanti.

Per quello che riguarda invece il difensore, alla Viterbese piace il centrale Diego Conson, che ha affrontato la squadra gialloblù come avversario nelle passate stagioni. Nei giorni passati sembrava che Conson dovesse ritornare alla Sambenedettese in Serie D. Invece l'affare sembra saltato e quindi Conson ora potrebbe accasarsi anche ad una squadra di Serie C. Per cui nelle prossime ore la Viterbese dovrebbe fare la sua offerta per poter portare a casa il difensore, classe '90 che ha già una grande esperienza nella categoria.

A questo punto la Viterbese avrebbe tre centrali difensivi di grande esperienza visto che, oltre a Conson, ci sarebbero anche Danilo D'Ambrosio e Riccardo Martinelli che fanno già parte della rosa della Viterbese A loro va aggiunto il giovane classe 2003 Filippo Marenco, che fino a questo momento ha sempre fatto la sua parte in occasione delle partite in cui è stato schierato nella prima parte del campionato.

Per quello che riguarda invece le cessioni, come già preannunciato dal direttore sportivo Mariano Fernandez, il centrocampista Manuel Zanon stato ceduto in Serie D e precisamente al Giuliano. La compagine campana sta facendo benissimo nel proprio girone, dato che guida la classifica ed è quindi molto accreditata per ottenere la promozione in Serie C. Nonostante fosse stato schierato titolare proprio nell'ultima parte di campionato della scorsa stagione, in occasione della gara che la Viterbese ha giocato sul campo della Virtus Francavilla con Maurizi come allenatore, finora Zanon aveva collezionato solamente una presenza in campionato e una in Coppa Italia. L' esperienza al Giuliano gli sarà sicuramente molto utile per poter giocare con più continuità