Viterbese, la Asl al lavoro per confermare l’entità del contagio e contenerne la diffusione. Tre giocatori e un membro dello staff sanitario sono risultati positivi ai test effettuati da un laboratorio privato di Avellino, con cui la società sportiva avrebbe una convenzione. Ieri mattina, sono stati presi in carico dal Toc, team operativo coronavirus dell’azienda sanitaria locale, che ha disposto la quarantena e ha ripetuto i tamponi per i 4 positivi ma anche per i loro contatti ritenuti più a rischio. I risultati sono attesi per oggi. In caso il contagio venisse confermato, i sanitari valuterebbero ulteriori misure da adottare.Ieri, intanto, sono stati accertati dall’équipe di Belcolle 2 nuovi casi: uno riguarda Giovanni Trifoni, carabiniere di Graffignano che lavora in una caserma di Norcia (altri due colleghi erano risultati contagiati nelle scorse ore); il secondo è un cittadino dell’Ucraina che vive a Montefiascone. Mentre per il paese della Teverina si tratta del primo contagio dopo il lockdown, la cittadina dell’Est Est Est è al secondo (ieri, comunque, il primo positivo montefiasconese è stato dichiarato guarito).Con queste due new entry, sale a 550 il numero dei cittadini della Tuscia colpiti dal coronavirus da marzo a oggi. Di questi, 65 risultano ancora infettati: 2 sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 1 in una struttura sanitaria extra Asl, 62 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.Ieri, i tamponi sono leggermente calati rispetto al trend degli ultimi giorni: la Asl ne ha effettuati 202, per un totale che dall’inizio della pandemia è arrivato a 22.448. In leggera flessione risultano le quarantene: dalle 368 di 48 ore fa, sono arrivate a 362 di ieri. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo 4748 cittadini hanno invece concluso il periodo di isolamento.Continua, nel frattempo l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio su sanitari e forze dell’ordine. Sinora, i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 7233 test sierologici, di cui 113 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,59% (2 soli i tamponi positivi).