Viterbese: il virus dilaga, altri sei positivi al Covid verso il rinvio della sfida contro la Paganese

Il coronavirus non dà tregua alla Viterbese. Dopo l'ultimo giro di tamponi, effettuato nella giornata di ieri, sono state riscontrate altre sei positività. Quattro calciatori e due dipendenti del club a stretto contatto con il gruppo squadra. Attualmente, i positivi del focolaio accesosi a via della Palazzina, sono sedici, visto che un calciatore si è negativizzato dopo quindici giorni. A questo punto, in attesa del prossimo giro di tamponi che si svolgerà martedì, sembra essere sempre più a rischio la disputà della gara in programma domenica prossima al Rocchi contro la Paganese. Per la Viterbese sarebbe il secondo rinvio dopo quello contro il Palermo: prima c'è da vincere la partita contro il virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA