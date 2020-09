© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospetti casi di positività al Covid-19 nella Viterbese. Secondo quanto sinora trapelato, tre giocatori e un membro dello staff sanitario si sarebbero sottoposti a test sierologico, con risultato positivo e sarebbero in procinto di effettuare il tampone per capire se l'infezione è ancora in atto.In attesa che i contorni della vicenda si chiariscono, di sicuro c'è che ieri un nuovo contagiato è stato scoperto dalla Asl di Viterbo a Ronciglione. Si tratta di un parente stretto di un caso già rintracciato nei giorni scorsi, di rientro dalla Sardegna. Al momento gli infettati dall'inizio della pandemia risultano essere 548. Di quanti ancora sono alla prese col virus, 62 stanno trascorrendo la convalescenza in casa, uno è ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Belcolle e un altro in una struttura extra-Asl.A loro vanno aggiunti i due migranti del centro di accoglienza straordinaria di Orte, da settimane positivi. Buone notizie da Vitorchiano dove 2 pazienti, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni, sono risultati guariti. Il numero di quanti sono usciti dall'incubo arriva così a 459.La Asl sta continuando il lavoro di screening sui casi di rientro con 248 tamponi effettuati nelle scorse 24 ore. Dall'inizio della pandemia a oggi l'équipe dedicata ha sottopost a test 22.246 persone, con una media che da Ferragosto a oggi oscilla tra i 200 e i 300 al giorno. Sale ancora il numero dei cittadini costretti alla quarantena perché contatti di contagiati o perché rientrati da aree a rischio: sono 368, mentre 4.722 hanno sinora concluso l'isolamento.Prosegue anche l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione. I dati aggiornati a ieri dicono che i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 6961 test sierologici. Di questi, 113 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,62%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività.