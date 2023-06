Venerdì 16 Giugno 2023, 05:20

Vicino il ritorno di Nicholas Bensaja a centrocampo , oltre all'arrivo in attacco di Filippo Scardina. Per la difesa piace Diego Conson, che ha giocato le ultime due stagioni con la maglia della Sambenedettese. Comincia a prendere corpo il mercato della Viterbese, in vista del prossimo campionato di Serie D.

Nelle scorse ore, i dirigenti della società di via della Palazzina hanno avuto un incontro con l'entourage di Nicholas Bensaja, classe 1995, che ha gia vestito la maglia gialloblù per due stagioni dal 2019 al 2021, lasciando un ottimo ricordo in tutto l'ambiente, indossando tra l'altro anche la fascia di capitano. Negli ultimi due campionati ha poi militato con Lucchese, Paganese e Imolese disputando sempre il campionato di Serie C. Il suo ritorno a Viterbo era già stato paventato nelle scorse sessioni di calciomercato, poi non se n'è fatto più nulla. Stavolta l'accordo sembra essere vicino. Stesso discorso per l'arrivo dell'attaccante Filippo Scardina.

Il giocatore classe 1992 ha praticamente sempre mulitato in Serie C indossando tra l'altro le casacche di Messina, Siracusa e Pergolettese giocando nell'ultima stagione con il Fiorenzuola. Quando militava nella Sicula Leonzio, nel campionato 2019-20, ha affrontato anche la Viterbese da avversario. Per la retroguardia piace invece l'esperto difensore centrale Diego Conson, anche lui cercato dalla società di via della palazzina nelle scorse sessioni di mercato. Classe 1990, Conson ha giocato con varie squadre nei campionati scorsi tra cui Lupa Roma, Reggina, Carrarese, Potenza e Siena.

Nei prossimi giorni le due parti si dovrebbero incontrare per valutare se ci sono le condizioni per trovare un accordo per far sì che il giocatore faccia parte della retroguardia gialloblù nel prossimo campionato. Nelle intenzioni del club di via della Palazzina c'è la volontà di prendere poi almeno un altro paio di giocatori di esperienza che abbiano già militato nelle categorie superiori. Per quello che riguarda il mercato dei giocatori che hanno militato nella Viterbese nel campionato appena concluso la punta Alessandro Marotta, che non resterà in maglia gialloblù in vista della prossima stagione, potrebbe disputare il campionato 2023-24 con la casacca del Giugliano nel girone meridionale della Serie C, lo stesso già disputato con la Viterbese.