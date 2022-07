Giovedì 14 Luglio 2022, 06:30

"L'obiettivo è vivere una stagione meno complicata di quella passata". Inizia oggi l'avventura della Viterbese 2022-23 e questo è l'augurio del presidente Marco Romano. "Stiamo lavorando bene - commenta il numero uno di via della Palazzina e anche i fatti ci danno ragione. Roberto Taurino lo abbiamo lanciato noi in Serie C e adesso è uno degli allenatori più quotati della categoria. Federico Baschirotto lo abbiamo preso dalla Serie D, lo abbiamo valorizzato ed è appena approdato in Serie A. Ricordo che a Viterbo all'inizio c'era anche qualcuno che lo fischiava, poi è andato sempre migliorando e proprio con Taurino allenatore ha giocato la sua migliore stagione. Questa è e continuerà ad essere la nostra politica. Abbiamo preso la scorsa stagione dei giovani validi come D'Uffizi e Marenco che ci hanno chiesto anche squadre di categoria superiore. Per loro abbiamo però rifiutato offerte importanti perché vogliamo che restino almeno un altro anno alla Viterbese. Stiamo prendendo anche altri giovani che siamo sicuri saranno bene durante questa stagione". La Viterbese è vicina al centrocampista classe 2003 Antonio Vespa, che l'anno scorso ha giocato in Serie D con il Foligno segnalandosi come uno dei punti fermi della squadra umbra. La passata stagione ha giocato il Torneo di Viareggio con la representativa di Serie D ed era finito anche sui taccuini di alcuni direttori sportivi di squadre di serie A. Il mercato però non riguarderò solamente gli under perché la Viterbese mira a rinforzare la squadra anche con Qualche innesto di giocatori di esperienza . "Partiamo già da una buona base - continua Romano - visto anche il mercato dello scorso gennaio. Però prenderemo anche qualche giocatore over importante vedremo se ci sarà la possibilità di fare qualche scambio. Posso assicurare che non è nelle nostre intenzioni cedere Volpicelli ed abbiamo rifiutato anche alcune offerte per Bianchimano". Nonostante ci siano stati alcuni iincontricon altri imprenditori, al momento ancora non si parla di altri soci che possano entrare in società. " Questa doveva essere inizialmente una stagione senza Romano invece sono ancora qua da solo - scherza il numero uno di via della Palazzina - sono fiducioso però che alla fine ci sia qualche trattativa che vada a buon fine. Lo spero anche per una crescita della società e di tutto l'ambiente". Marco Romano conferma infine che presto sarà lanciata la campagna abbonamenti. "Stiamo mettendo a punto una campagna abbonamenti di grande impatto mediatico - conclude - che faccia presa sulla gente. Per questo stiamo impiegando qualche giorno in più".