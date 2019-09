Viterbese-Vibonese, in tribuna c’è Zeman: l’allenatore boemo a vedere l’allievo Modica

Piacevole sorpresa sugli spalti del Rocchi: per la sfida di campionato tra Viterbese e Vibonese si è presentato in tribuna l’ex allenatore di Lazio, Roma e Napoli, Zednek Zeman. Il tecnico boemo è stato circondato da tifosi e bambini e si è prestato ai canonici selfie. La presenza in tribuna di Zeman è da collegare alla vicinanza dello stesso con il mister della Vibonese, Giacomo Modica, riconosciuto da tutti come erede del gioco sposato dal tecnico boemo. © RIPRODUZIONE RISERVATA