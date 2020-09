© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbese con il dubbio Salandria, ma anche la Ternana non sta messa bene. Terni, stadio Liberati, ore 17,30, la squadra gialloblù esordisce oggi in campionato in una gara da sempre molto sentita dai tifosi. Grana da risolvere per il tecnico gialloblù Agenore Maurizi, viste le non buone condizioni del centrocampista Francesco Salandria, arrivato giusto qualche settimana fa per dare fosforo e qualità al reparto. Una decisione sul suo impiego verrà presa solamente poco prima della gara.«Non vediamo l'ora di scendere di nuovo in campo, visto che l'emergenza sanitaria ci ha tenuto fuori per tanto tempo. Se saremo pronti su tutti i punti di vista, lo sapremo solo alla fine della partita - ha detto Maurizi - c'è grande rispetto per l'avversario ma non temiamo nessuno. Siamo la Viterbese e abbiamo la nostra storia. Ringrazio la società per avermi messo a disposizione un'ottima rosa. Il nostro modo di giocare dipenderà anche da come si schiereranno gli avversari». Il pensiero del tecnico va anche ai giocatori, colpiti dal Covid, ormai diverse settimane fa, che non potranno far parte della formazione che disputerà questa gara. «Giochiamo anche per loro».Nonostante la Ternana sia una delle favorite per vincere il campionato, oggi avrà problemi di formazione a causa dei tanti assenti. «Partipilo e Damian sono squalificati, - ha detto il tecnico Cristiano Lucarelli - vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno degli infortunati. Se non sarà possibile giocheremo con gli elementi disponibili, senza alibi. Forse possiamo farcela a recuperare Argento, mentre Torromino dovrebbe riuscire a recuperare, così come Peralta. Bergamelli dovrebbe farcela ad andare in panchina, così come Falletti. Anche Furlan non sta bene». Il reparto più in difficoltà della Ternana sarà proprio la difesa, visto che saranno assenti anche Mammarella e Celli. Dubbi anche a centrocampo e in attacco, viste le assenze di Salzano e Ferrante. Lucarelli, anche lui oggi squalificato, tiene molto in considerazione la Viterbese di cui conosce bene alcuni giocatori. «Ho grande stima della Viterbese, stanno facendo una buona squadra. Hanno preso due giocatori come Mbende e Salandria che sono stati pilastri del mio Catania».COSÌ IN CAMPOTernana (3-4-1-2): Iannarilli; Suagher, Diakite, Russo; Defendi, Paghera, Argento, Peralta; Marilungo; Onesti, Vantaggiato. A disp. Vitali, Marinaro, Kontek, Bergamelli, Torromino, Falletti, Niosi, Proietti, Furlan,. All. Cristiano LucarelliViterbese (3-5-2): Daga; Mbende, Markic, Baschirotto; Simonelli, Salandria, Bensaja, Sibilia, Bezziccheri; Rossi, Tounkara. A disp. Maraolo, Bianchi, Ricci, Galardi, Scalera, Zanon, Macri, Calì, Menghi M., Menghi E. Urso, Capparella. All. Agenore MauriziArbitro: Alessandro Di Graci di Como.