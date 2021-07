Lunedì 26 Luglio 2021, 06:15

Se ne va Baschirotto arriva Capanni. Continua lo sliding door alla Viterbese anche se, a questo punto, bisognerà guardare soprattutto al mercato in entrata.

Questa mattina i dirigenti della Viterbese incontreranno quelli dell'Ascoli per definire il passaggio in bianconero del difensore, che non è stato convocato per la preparazione precampionato iniziata ieri a Canepina e che non si era allenato nemmeno venerdì scorso al campo del Pilastro nell'ultimo giorno del Previ tiro. Federico Baschirotto aveva ancora un anno di contratto con la società di via della Palazzina, ma la Viterbese ha assecondato il desiderio del giocatore che ha voluto prendere al volo l'opportunità che gli veniva data dall'Ascoli di poter giocare in Serie B. Va ricordato infatti che Baschirotto è arrivato alla Viterbese due stagioni fa, in coincidenza con l'insediamento del presidente Marco Romano, proveniente dalla Serie D.

Dopo aver un poco faticato ad inserirsi nella prima stagione poi fermata a causa del Covid, nello scorso campionato è stato di gran lunga il miglior giocatore della Viterbese facendo la differenza e risultando determinante proprio nei momenti fondamentali della stagione. Federico Baschirotto sarà quindi avversario della Viterbese nell'amichevole che i gialloblù giocheranno con l'Ascoli sabato 31 luglio a Cascia.

Ieri pomeriggio a Canepina c'era però l'attaccante classe 2000 Luan Capanni, che a Viterbese ha prelevato dal Milan. Capanni ha giocato a partire dallo scorso gennaio con la maglia del Racing Santander nella terza divisione spagnola dove però non è stato molto utilizzato. Portato in Italia dalla Lazio, Capanni ha fatto molto bene con la Primavera del Milan. Per il tesseramento del giocatore italo-brasiliano c'è già un accordo ma mancano da sistemare alcuni aspetti burocratici. Il giocatore si è già allenato ieri con i suoi nuovi compagni di squadra partecipando anche alla partitella a metà campo che la Viterbese ha effettuato dopo una breve seduta atletica.

Alla seduta di ieri era presente anche l'attaccante Otavio Murillo, arrivato venerdì scorso del Brasile. Ad osservare gli allenamenti anche il direttore generale Francesco Pistolesi ed il diesse Mauro Facci che si è intrattenuto a colloquio anche con il tecnico Alessandro Dal Canto.