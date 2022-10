Sabato 29 Ottobre 2022, 06:20

La squadra sta preparando bene l'importante gara con il Foggia. Per il momento siamo in linea con i nostri obiettivi. Viterbo sta rispondendo bene e di questo siamo felici, perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutta la città". Il direttore generale della Viterbese, Francesco Pistolesi, fa il punto della situazione alla vigilia del delicato scontro che vedrà la squadra gialloblù opposta domani al Foggia.

"Veniamo da una serie di risultati positivi - commenta Pistolesi - e vogliamo continuare su questa strada. Sappiamo che la partita con il Foggia sarà difficile, anche perché dopo un inizio difficile adesso la squadra pugliese sta facendo veramente bene. Anche noi però stiamo attraversando un buon momento e quindi siamo pronti per affrontare questo delicato impegno. Nell'ambiente quest'anno c'è molta più positività e questo si riflette anche sul rendimento della squadra".

Pistolesi passa poi ai dettagli. "Al momento siamo in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissi all'inizio della stagione - commenta - la classifica della squadra è comunque migliore rispetto alla stagione scorsa ed abbiamo anche margini di miglioramento. Siamo in linea con il minutaggio degli under e siamo anche felici che i nostri giovani stiano crescendo bene. Alla fine abbiamo fatto circa 350 abbonamenti e nelle partite casalinghe sia i ragazzi della Curva che il pubblico della tribuna ci stanno sempre vicini. Questo non può che farci piacere perché, per continuare a fare bene, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutta la città".

La Viterbese tornerà ad allenarsi oggi per la seduta di rifinitura, dove il tecnico Giacomo Filippi scioglierà gli ultimi dubbi sulla formazione da mettere in campo domani contro i rossoneri pugliesi. Molto probabile il rientro dal primo minuto nell'undici titolare di Mungo, Andreis e Semenzato. Un capitolo a parte merita la Primavera 2, che dopo la promozione della scorsa stagione sta facendo bene nella serie superiore soprattutto dopo le ultime tre vittorie consecutive contro Spezia, Ternana e Reggina che l'hanno portata al quarto posto in classifica. Oggi i ragazzi allenati da Emanuele Pesoli saranno di scena a Monopoli. "La Primavera sta andando oltre le nostre più rosee aspettative - conclude Pistolesi - siamo felici della nostra attuale posizione di classifica, ma ci fa anche molto piacere che i nostri ragazzi si stiano valorizzando".