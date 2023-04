Venerdì 14 Aprile 2023, 05:50

Salvo diverse indicazioni, dovrebbe essere discusso il martedì prossimo il ricorso della Viterbese al Collegio di garanzia del Coni, contro la penalizzazione di due punti inflitti lo scorso 18 gennaio dal Tribunale federale. Ancora non è noto però se il verdetto sarà emesso qualche giorno dopo, oppure la settimana dopo una volta terminata la stagione regolare.

Proprio come successo la scorsa stagione per l’Imolese, che si vide e assegnare i due punti tolti a gennaio, facendo modificare anche la griglia dei playout con le squadre più volte, che dovettero poi cambiare l’avversario. Nel caso in cui il verdetto fosse negativo, la società via della Palazzina avrebbe anche la possibilità di ricorrere al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato. In questo caso potrebbe far slittare anche l’inizio dei playout attualmente previsti per il 6 e il 13 maggio. A seconda dei risultati che otterrà nelle prossime due partite che mancano alla fine della stagione, dopodomani sul terreno di gioco della Turris e poi il prossimo 23 aprile allo stadio Enrico Rocchi contro la Virtus Francavilla, il verdetto del Collegno di garanzia del Coni potrebbe anche essere ininfluente.

Un ricorso della Viterbese è stato già bocciato nei mesi scorsi da parte della Corte d’Appello federale. Ma se nelle prossime due partite dovessero arrivare almeno 4 punti, la sentenza con esito positivo da parte dell’organo del Coni sarebbe fondamentale, sia per evitare l’ultimo posto in classifica e sia per mantenere di almeno 8 punti di distanza dal Monterosi, attualmente quintultimo, che permetterebbero alla squadra allenata da Giovanni Lopez di disputare i playout per la salvezza. Se anche la Viterbese dovesse infatti arrivare penultima ma avere più di 8 punti di distacco dalla quintultima non disputerebbe gli spareggi e sarebbe direttamente retrocessa.

Intanto la squadra continua a preparare il fondamentale match di domenica prossima in casa della Turris. Il tecnico sta sciogliendo gli ultimi dubbi sulla formazione da presentare dal primo minuto allo stadio Liguori, al posto dello squalificato Jallow giocherà in attacco Alessandro Polidori che quindi formerà il tandem in avanti insieme a Marotta. Il pacchetto arretrato sarà invece costituito da Riggio, Ricci e Monteagudo. Come c’era da aspettarsi i gialloblù si troveranno di fronte una squadra motivatissima nel cercare una vittoria che le garantirebbe praticamente la salvezza senza passare per la lotteria dei playout. Proprio per questo la società campana ha confermato l’adozione di prezzi popolari per spingere gli sportivi locali a venire allo stadio, lanciando anche l’operazione “all red”, per arrivare sugli spalti con una maglia rossa.