Sono ore decisive per capire chi giocherà a centrocampo in vista della gara di domani alle 17,30 allo stadio Enrico Rocchi che vedrà opposta la Viterbese al Grosseto. Sono sempre menso le possibilità di recuperare Riccardo Calcagni, che ha saltato la partita di sabato scorso a Teramo a casa di un guaio muscolare. Non ci sarà nemmeno il regista lituano Linas Megelaitis, impegnato nelle qualificazioni al prossimo campionato del mondo in Qatar con la sua Nazionale, mentre sia Michel Michel Adopo che Fabio Foglia non sono ancora al top della condizione non avendo mai giocato fino a questo momento per novanta minuti interi. L'assetto del centrocampo sarà fondamentale anche per capire quale schema adotterà il nuovo tecnico Giuseppe Raffaele in vista della partita contro i toscani. In questi giorni l'allenatore, con la squadra che è tornata a lavorare sul sintetico del Pilastro e non più a Canepina, ha provato sia la difesa a tre che a quattro. In attacco sia Emilio Volpicelli che Otavio Murilo dovrebbero essere sicuri della maglia da titolare, sperando che la Viterbese torni a segnare con continuità. Visto che nelle ultime quattro partite sono arrivati solamente due gol. La gara di domani è uno sconto da ultima spiaggia per entrambe le squadre visto che Viterbese e Grosseto sono rispettivamente ultima e penultima in classifica e sono le uniche squadre del girone a non aver ancora ottenuto una vittoria in campionato. Il Grosseto inoltre ha l'attacco meno prolifico del girone essendo andato in rete solamente 3 volte, mentre la Viterbese ha la difesa più battuta con 13 reti subite. Nel Grosseto assente il centrocampista Riccardo Cretella.