10 Marzo 2021

di Paolo Graziotti

Non tutte le pause vengono per nuocere. Turno di riposo domenica prossima per la Viterbese, che avrebbe dovuto affrontare il Trapani che però non è stato ammesso al campionato all'inizio della stagione. I gialloblù torneranno quindi in campo direttamente mercoledì 17 marzo contro la Juve Stabia allo stadio Enrico Rocchi. Contro i campani, la Viterbese potrà però recuperare con ogni probabilità tutti gli elementi che in questo momento stanno affollano l'infermeria e che sarebbero stati utili alla causa in quest'ultimo periodo. Dovrebbero tornare infatti a disposizione Il centrocampista Najib Ammari e l'attaccante Edoardo Tassi, giunti entrambi in occasione del mercato di riparazione di gennaio. Amnari non è stato ancora utilizzato in campionato, prima di essere tesserato con la maglia gialloblù ha dovuto infatti aspettare l'arrivo del transfer internazionale e poi hai impiegato alcune settimane per entrare in forma. Il giocatore si è poi infortunato e quindi al momento non ha collezionato ancora alcuna presenza. Il giovane attaccante Edoardo Tassi, classe 1998, è arrivato dalla Ascoli ma ha potuto mettere insieme un solo gettone prima del suo infortunio. Contro la Juve Stabia, la Viterbese spera di recuperare anche il capitano Simone Palermo che potrebbe dare senza ombra di dubbio più qualità e fantasia al centrocampo. Quest'ultimo si era infortunato durante la partita dello scorso 21 febbraio contro la Vibonese, quando ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo appena un quarto d'ora dall'inizio della gara. Alla ripresa degli allenamenti di domani, il tecnico Roberto Taurino dovrà iniziare a pensare anche al problema riguardante il reparto avanzato. Proprio quando l'intesa con Murilo sembrava iniziare a funzionare alla perfezione, Mamadou Tounkara sarà di nuovo assente mercoledì 17. L'attaccante gialloblù che aveva già scontato le giornate di squalifica arrivate dopo l'espulsione contro il Bisceglie è sceso in campo domenica scorsa contro il Monopoli, ma era diffidato. Il nuovo cartellino giallo, rimediato quindi contro i pugliesi, ha fatto scattare una nuova squalifica per una giornata. In vista della partita contro la Juve Stabia, Roberto Taurino spera di recuperare Alessandro Rossi. Per l'attaccante gialloblù, quella contro i campani, sarà senza ombra di dubbio una partita particolare visto che ha indossato proprio la maglia della Juve Stabia la stagione scorsa in Serie B. Dopo una pausa di qualche giorno, i giocatori della Viterbese saranno di nuovo a Viterbo oggi per sottoporsi al consueto giro di tamponi e domani riprenderanno ad allenarsi per iniziare a preparare la partita contro la Juve Stabia. Proprio ieri, l'inizio della gara contro i campani, inizialmente previsto per le 17,30, è stato anticipato alle 15.