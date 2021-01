Viterbese è un passo indietro: ad Avellino gialloblù travolti 3-0 dai lupi

Un buon primo tempo non basta alla Viterbese ad evitare una pesante sconfitta sul campo dell'Avellino. Il 3-0 finale in favore dei campani allenati dal tecnico Piero Braglia, è forse troppo severo ma rispecchia una partita nella quale Rossi e compagni hanno fatto troppo poco per impensierire una della realtà più forti del girone C. Alla fine, la sconfitta è di quelle pesanti: al 46' D'Angelo, al 65' Fella e all'82' Santaniello hanno indirizzato l'incontro dalla parte degli irpini terzi in classifica alle spalle di Ternana e Bari. Per la Viterbese - che resta impantanata nella zona playout - un passo indietro rispetto a quanto di buono fatto vedere contro Ternana e nello spezzone del recupero di Catanzaro. Il problema del gol resta sempre il più attuale nella formazione allenata dal tecnico Roberto Taurino: senza considerare la sfida particolare di Caserta, dove arrivò la doppietta di Rossi, l'ultimo gol di un attaccante della Viterbese è datato 2 dicembre: a firmarlo fu Tounkara nella sfida in casa del Palermo. Per i gialloblù, mercoledì prossimo, una sfida da non fallire contro la Turris.

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri L., Miceli, Illanes; Ciancio, Aloi (76’ De Francesco) Carriero (76’ Adamo), D’Angelo, Tito (76’ Baraye) Maniero (66’ Bernardotto), Fella (72’ Santaniello). A disposizione: Pane, Rizzo, Silvestri M., Dossena, Errico, Rocchi. Allenatore: Piero Braglia.

Viterbese (4-3-3): Daga; Urso (87’ Bianchi), Mbende, Markic, Baschirotto; Salandria (87’ Besea), Bensaja, Palermo (73’ Bezziccheri); Murilo (87’ Sibilia), Rossi (70’ Tounkara), Simonelli. A disposizione: Maraolo, Ricci, De Santis, Menghi E.,m, Menghi M. Allenatore: Roberto Taurino

Arbitro Andrea Bordin di Bassano del Grappa, assistenti Marco Ceolin di Treviso e Michele Collavo di Treviso. Quarto uomo Gabriele Scatena di Avezzano

Marcatori: 46’ D’Angelo, 63’ Fella, 81’ Santaniello

Ammoniti: Miceli, Carriero, Illanes, Tito, Murilo, Rossi, Markic, D’Angelo

