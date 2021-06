Lunedì 28 Giugno 2021, 06:20

Difficile confermare il prestito di Adopo, mentre Salandria potrebbe partire. In vista della prossima stagione, la Viterbese dovrà valutare più di un nuovo innesto a centrocampo. Mentre oggi, termine ultimo per l'iscrizione al campionato di Serie C, la Viterbese potrà iniziare ad avere un'idea più chiara su quello che sarà il girone in cui sarà inserita.

Entro oggi le società dovranno presentare infatti la documentazione richiesta per l’iscrizione, oltre alla prova del pagamento deglo stipendi e contributi e dei contributi dei propri dipendenti fino al mese di maggio, più la fideiussione di 350mila euro. La Viterbese ha già presentato la propria domanda la settimana scorsa. C'è incertezza però soprattutto su quella che sarà la posizione del Catania. Nel caso in cui la società siciliana dovesse non iscriversi si libererebbe un posto nel girone meridionale e lo spostamento della Viterbese nel raggruppamento centrale potrebbe non essere a questo punto così certo. Visto che l'eventuale ripescaggio potrebbe premiare anche una società del Nord, proprio come è successo la scorsa stagione in occasione della mancata domanda da parte della Sicula Leonzio. Con la speranza di giocare comunque nel raggruppamento centrale, la Viterbese sta cercando di allestire una squadra competitiva che possa recitare un ruolo da protagonista in campionato da poter consegnare al tecnico Alessandro Dal Canto già in occasione del raduno che avrà luogo il prossimo 25 luglio quando la squadra gialloblù inizierà la preparazione sui Monti Cimini.

Ma sicuramente dal mercato dovranno arrivare diversi nuovi centrocampisti. La Viterbese sta facendo gli ultimi tentativi per poter avere nuovamente dal Torino il prestito del centrocampista francese Michel Adopo arrivato alla Viterbese in occasione dello scorso mercato di riparazione nel mese di gennaio. Il centrocampista francese sembra avere però anche qualche richiesta dalla Serie B e potrebbe quindi giocare il prossimo campionato con una squadra nel campionato cadetto. Sara quindi difficile che la Viterbese riesca ad ottenere il rinnovo del prestito. Diverso Invece il discorso che riguarda Francesco Francesco Salandria, che ha diverse richieste da squadre del girone meridionale tra cui anche il Catanzaro. In questo caso, la Viterbese potrebbe lasciare partire il giocatore e cercare qualche nuovo profilo sul mercato. La società di via della Palazzina ha infatti intenzione di portare a Viterbo almeno uno o due centrocampisti di spessore che hanno già grande esperienza nella categoria.