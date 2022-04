Martedì 19 Aprile 2022, 06:00

"Una stagione tribolata fin dall'inizio". Questo l'amaro commento del presidente Marco Romano dopo la certezza matematica dei playout per la Viterbese. Tante scommesse perse, valutazioni sbagliate e qualche decisione arbitrale effettivamente assai discutibile nei momenti fondamentali del campionato, sono la radice della debacle e gialloblù. La crisi parte da lontano, con la squadra che si riunisce addirittura per un per un preritiro il 15 luglio. Diversi giocatori che in piena estate si allenavano al campo del Pilastro, partiranno però nelle settimane seguenti per altri lidi per far posto ad altri elementi giunti senza preparazione proprio a ridosso dell'arrivo del campionato.

Le partenze più importanti verso la Serie B sono quelle di Mamadou Tounkara (preventivata) e del difensore Federico Baschirotto (non preventivata). In piena preparazione, dopo l'amichevole contro l' Arezzo, il tecnico Alessandro Dal Canto denuncia che la squadra è ancora incompleta. La società di via della Palazzina punta su giovani di proprietà, ma la scelta si rivelerà quanto mai infelice, tanto che a gennaio si dovrà cambiare completamente strategia. C'è poi il problema mai risolto di un bomber di razza. La società scommesse su Michele Volpe, che però risentirà dei problemi dovuti all'infortunio della stagione scorsa, exl sul giovane italo brasiliano Luan Capanni che però non esploderà.

Alla Viterbese mancherà l'apporto fondamentale di un elemento come il brasiliano Murilo, il cui rendimento risulterà nettamente inferiore a quello della stagione scorsa. Il campionato inizia subito male, con la squadra incompleta in alcuni reparti e con diversi giocatori ancora lontani dalla condizione ideale. Ne fa le spese il tecnico Dal Canto che viene sono rato dopo la sconfitta di Teramo. Arriva un allenatore quotato come Giuseppe Raffaele, che nella gara casalinga contro l'Ancona Matelica, si vede negare un rigore clamoroso in pieno recupero che poteva regalare la vittoria ai gialloblù. Il tecnico viene esonerato dopo la sconfitta di Pistoia.

"Non c'era alchimia con la squadra" dirài il presidente Romano. La Viterbese comincia ad essere più in forma, anche perché diversi giocatori ora sono in condizione. La società scommette sull'esordiente Francesco Punzi, che fa il suo. In una situazione del genere, con la squadra ultima in classifica, sarebbe servito però un allenatore di grande esperienza per poter arrivare a raggiungere la salvezza diretta. Anche perché il mercato di gennaio, seppur portando giocatori di esperienza, non risolve tutti i problemi della squadra come ad esempio quello del bomber.

La Viterbese richiama così Alessandro Dal Canto, la squadra che arriva alle soglie della salvezza diretta. La sconfitta a Chiavari contro la Virtus Entella e il pari casalingo contro di Montevarchi, anche qui con decisioni arbitrali piuttosto discutibili, condannano la Viterbese ai playout. "Abbiamo dei difetti strutturali - ha detto Dal Canto - dobbiamo lavorare per cercare di assottigliarlì il più possibile".