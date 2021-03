7 Marzo 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







Ma quanto vale la Viterbese? Oggi dopo pranzo ne sapremo qualcosa di più. Stadio Rocchi, la Viterbese torna in campo alle 12,30 per affrontare l'insidioso Monopoli che la sta tallonando in classifica. Il presidente Marco Romano si aspetta una vittoria per poter capire cosa potrà chiedere la sua Viterbese a questa stagione nell'ultimo scorcio di campionato. "Si tratta di una partita che, in caso di vittoria, ci avvicinerebbe molto all'obiettivo salvezza" ha detto Roberto Taurino. In attacco rientra Tounkara, a cui proprio venerdì sera è stata abbonato una giornata di squalifica delle quattro che aveva rimediato dopo l'espulsione contro il Bisceglie. Il tecnico si aspetta una Viterbese più performante in attacco rispetto alle ultime uscite. "Mercoledì scorso a Pagani siamo stati poco brillanti nella fase offensiva - ha detto - possiamo fare meglio. Ci servono passaggi più veloci e inserimenti più determinanti". Dall'inizio del girone d'andata, la squadra gialloblù è andata in rete solamente sei volte segnando più di una rete nella stessa partita solamente in occasione della vittoria per 2-0 contro la Turris. Roberto Taurino conosce bene gli avversari di oggi. "Il Monopoli - afferma - è un avversario ostico che sta ritrovando una sua continuità di risultati. Hanno una società solida e un allenatore preparato, hanno fatto inoltre un mercato importante a gennaio. Servirà una grande prestazione da parte nostra". Oltre a Tounkara in attacco, a centrocampo ritorna Bensaja, mentre Baschirotto e Urso rientreranno in difesa per presidiare le proprie fasce di competenza. Proprio come successo nella gara d'andata, il Monopoli ha dieci giocatori indisponibili tra infortunati e positivi al Covid, si tratta di Mercadante, Taliento, Isacco, Arena, Tazzer, Steau, Currarino, Menegattie Nicoletti, oltre all'ex Cristian Bunino, che era arrivato in Puglia durante il mercato di riparazione. Il tecnico dei pugliesi Beppe Scienza si aspetta comunque una grande prova dai suoi. "Andiamo a Viterbo coraggiosi e fiduciosi - ha detto - sapendo di essere in grado di fare una buona partita contro una squadra che un mese fa ha totalizzato tre vittorie consecutive in una settimana, attestandosi a metà classifica. Ho molto rispetto per la Viterbese, perché gioca bene e ha valori importanti. Prendere punti anche nella gara contro la Viterbese, vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sul finale di stagione". VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Urso; Salandria, Bensaja, Adopo; Murilo, Tounkara, Simonelli. A disp. Bisogno, Bianchi, Mbende, Bezziccheri, Ricci, De Santis, E. Menghi, Falbo, Zanon, M. Menghi, Porru, Besea. All. Roberto Taurino. MONOPOLI (3-5-2): Oliveto; Riggio, Bizzotto, Vignati; Zambataro, Viteritti, Paolucci, Vassallo, Piccinni; Starita, Soleri. A disp. Satalino, Liviero, Alba, De Paoli, Nina, Iuliano, Guiebre, Basile. All. Beppe Scienza ARBITRO: Simone Taricone di Perugia