Martedì 1 Febbraio 2022, 05:25

Arriva Mungo, mentre Calcagni è rimasto a Viterbo nonostante le sirene provenienti dal Mar Ligure. Se ne va anche il giovane Marco Simonelli che finisce il prestito alla Fermana. Nell'ultima giornata del Calciomercato invernale, la Viterbese ha puntellato soprattutto il centrocampo. Già da domenica sera sembrava cosa fatta il passaggio di Riccardo Calcagni alla Virtus Entella, con il centrocampista già diretto quindi verso Chiavari.

Proprio perché al centro di trattative di mercato importanti, il tecnico gialloblu Francesco Punzi non lo aveva schierato dal primo minuto nella partita di domenica scorsa contro il Pescara salvo poi mandarlo in campo nella ripresa dove si era rivelato uno dei migliori. La svolta è arrivata però nella mattinata di ieri, quando la Viterbese ha dichiarato incedibile Calcagni facendo saltare di fatto un'operazione che sembrava ormai prossima alla conclusione.

Per una trattativa che salta, una che si conclude. La società di via della Palazzina si è Infatti assicurata il centrocampista classe 93 del Teramo, Domenico Mungo, che ha affrontato la Viterbese da avversario anche quando militava con la maglia del Cosenza. Mungo è una mezzala, che però nel Teramo ha giocato anche come trequartista o come attaccante esterno in un tridente offensivo. Dopo una trattativa piuttosto lunga, la Viterbese ha trovato un accordo poco prima della chiusura della sessione invernale del calciomercato con il giocatore, per un contratto fino al 2023 con opzione per la stagione seguente.

La Viterbese ha continuato a sfoltire anche il reparto offensivo, visto che ha ceduto in prestito alla Fermana l'attaccante esterno classe 2000 Marco Simonelli. Dopo essere stato uno dei protagonisti della salvezza della stagione scorsa, la giovane punta ex Frosinone non ha trovato spazio durante questa stagione, avendo collezionato appena 11 presenze non partendo quasi mai da titolare. Anche nelle ultime due partite disputate dalla Viterbese in questo 2022, Simonelli non era mai stato impiegato.

La squadra sta preparando la delicatissima trasferta di domani che alle 14,30 la vedrà di scena sul campo dell' Imolese nel recupero della seconda giornata di ritorno non disputata scorso 8 gennaio. La Viterbese recupera sulla fascia destra in difesa lo sloveno Daniel Pavllev che ha scontato il turno di squalifica nella partita di domenica scorsa contro il Pescara. La gara tra Imolese e Viterbese sarà diretta dall'arbitro Marco Ricci di Firenze.