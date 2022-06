Domenica 19 Giugno 2022, 06:50

Marco Romano resta proprietario della Viterbese ma lascerà la presidenza, la società di via della Palazzina si darà così un nuovo organigramma. Intanto ieri sono state ultimate tutte le pratiche per l'iscrizione al campionato. Probabilmente già domani i dirigenti gialloblù saranno quindi a Firenze, nella sede nella Legapro, per effettuare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Sperando dell'arrivo di un nuovo socio, che potrebbe anche essere un imprenditore locale che possa garantire una cospicua sponsorizzazione, la Viterbese potrebbe ripartire in questo modo le cariche sociali.

Oltre al proprietario Marco Romano, la Viterbese avrà un amministratore delegato, oltre a due vice presidenti di cui uno operativo con deleghe in alcune aree della società. Uno dei due vice presidenti sarebbe l'eventuale socio che la Viterbese spera di trovare nelle prossime settimane. Ci sarà poi direttore dell'area tecnica, un direttore sportivo, ruolo questo ricoperto da Mariano Fernandez confermato fino al 2024, e un direttore generale. Con ogni probabilità, oltre a qualche eventuale nuovo dirigente, la squadra societaria rimarrà la stessa della seconda parte della scorsa stagione.

Proprio ieri la società gialloblù ha ultimato tutte le pratiche, con relativi pagamenti, per avere tutte le carte in regola per presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato. Dopo il suo annuncio di voler lasciare la società, arrivato lo scorso 18 maggio in una conferenza stampa allo stadio Enrico Rocchi qualche giorno dopo aver conquistato la salvezza ai playout contro la Fermana, Marco Romano ha poi deciso di ritornare sui suoi passi e di restare mettendo in moto tutta la macchina organizzativa per garantire iscrizione al prossimo campionato. La società sarà comunque diversa, verrà mantenuto un profilo basso, senza fare proclami come invece accaduto negli anni precedenti.

Il sodalizio gialloblù guarderà soprattutto all'auto sostenibilità cercando quindi di scovare soprattutto giovani di belle speranze. Come accaduto già lo scorso anno la squadra dovrebbe ritrovarsi già per la seconda o al massimo la terza settimana di luglio per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato, la cui prima giornata si svolgerà il 28 agosto. La stagione prenderà però il via ufficiale con la Coppa Italia che comincerà la domenica precedente. Al raduno della squadra potrebbe già esserci qualche nuovo acquisto, oppure anche giocatori attualmente sotto contratto che poi lasceranno il gruppo nel caso in cui la Viterbese si accordi con altre società per la loro cessione oppure trovi la quadra per la rescissione.