Previsto un po' di turnover per la Viterbese in vista del delicato scontro salvezza di domani sul terreno di gioco del Picerno. Archiviata la meritata vittoria di martedì sera nel turno infrasettimanale contro l'Avellino, la squadra di Filippi è già al lavoro per preparare la prossima partita e, con il terzo impegno di campionato in sette giorni, il tecnico potrebbe gettare nella mischia fin dal primo minuto di gioco Il centrocampista Malick Mbaye e l'attaccante Alessandro Polidori, che ultimamente sono sempre partiti dalla panchina.

Tra l'altro proprio Polidori, che da subentrato ha sempre segnato nelle ultime due partite, è fino a questo momento il capocannoniere della squadra con tre reti all'attivo. Mbaye potrebbe dare invece più solidità al centrocampo, in una partita delicata dove i padroni di casa si trovano in una situazione di classifica molto complicata, avendo racimolato appena due punti nelle ultime cinque gare. Proprio per questo il tecnico della compagine lucana Emilio Longo si gioca la panchina proprio contro la Viterbese.

Il Picerno non vince in casa dallo scorso 12 settembre quando ha ottenuto l'unico successo in campionato battendo il Foggia, la compagine di casa avrà inoltre problemi anche in attacco vista l'assenza per squalifica della punta Diego Albadoro. Sempre per quello che riguarda il reparto avanzato dei lucani, senza ombra di dubbio l'uomo più pericoloso è il senegalese Abou Diop che nell'estate del 2016 è approdato alla Viterbese con cui ha messo a segno 3 reti prima di essere poi ceduto al Modena a gennaio. Nella squadra gialloblù dovrebbero essere ancora indisponibili i due difensori Gabriel Santoni e Cristian Riggio che stanno lavorando a parte.

L'unico precedente tra le due squadre risale a quasi tre anni fa, quando il 18 gennaio del 2020 la Viterbese si impose per 1-0 sul terreno di gioco dei lucani grazie ad un gol di Mamadou Tounkara. Intanto è stato comunicato che la Viterbese giocherà la gara con il Giugliano in gara secca valida per il secondo turno di Coppa Italia mercoledì 2 novembre alle 14,30 allo stadio Enrico Rocchi. In caso di parità dopo i novanta minuti di gioco verranno disputati disputati i tempi supplementari e poi i calci di rigore.