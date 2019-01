Viterbese,Tsonev il primo colpaccio. Il sogno però si chiama Giampietro Perrulli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Radoslav Tsonev è il primo acquisto ufficiale del mercato invernale della Viterbese. Il centrocampista bulgaro arriva a via della Palazzina in prestito dal Lecce, dove ritroverà i vecchi compagni Andrea Saraniti e Mario Pacilli. La trattativa con il centrocampista bulgaro è iniziata a ridosso del Natale e si è concretizzata nella giornata di martedì.Tsonev come detto arriva dal Lecce dove ha collezionato 47 presenze e sei reti in serie C con la maglia giallorossa. L'arrivo del bulgaro, spinge lontano da Viterbo Andrea Bovo: il mediano è seguito dalla Virtus Francavilla, ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Teramo e Vicenza. Nelle prossime ore il mercato gialloblù non vivrà particolari scossoni: in uscita i giovani attaccanti Salvatore Molinaro e Sebastiano Svidercoschi nel mirino di club di C e serie D.Nei prossimi giorni però, la campagna di rafforzamento del club del presidente Piero Camilli si accenderà di nuovo: il sogno si chiama Giampietro Perrulli. Il fantasista della Cremonese, che in passato ha già indossato la maglia gialloblù, lascerà la Lombardia. La trattativa non è facile: Perrulli guadagna molto e anche tatticamente non è di facile collocazione nel 4-3-3 adottato da Stefano Sottili. Il valore del calciatore però non si discute e la Viterbese proverà a prenderlo.Un'altra operazione dovrebbe riguardare il terzino sinistro: piace molto Pietro Visconti del Novara, ma anche qui trattativa in salita.