Sabato 25 Giugno 2022, 06:15

Da giovedì sera la Viterbese è senza allenatore. Alessandro Dal Canto ha rescisso infatti con la società gialloblù per accasarsi alla Carrarese insieme ai membri del suo staff. Sul terreno di gioco degli apuani, la Viterbese allenata da Dal Canto ha giocato il suo miglior secondo tempo della stagione cogliendo tra l'altro la vittoria che le ha permesso di chiudere la stagione regolare al quintultimo posto e di affrontare quindi i playout salvezza in una posizione di vantaggio.

Proprio lì il tecnico ha impressionato i dirigenti della società toscana che quindi hanno pensato a lui per la prossima stagione. "Siamo stati spiazzati anche noi - ha detto il direttore generale gialloblù Francesco Pistolesi - dato che è successo tutto molto in fretta. Dal Canto ha espresso però la volontà di andar via e noi non potevamo trattenerlo. Ci siamo lasciati comunque in maniera amichevole. Sono cose che nel calcio sono sempre successe e continueranno ad accadere. Stiamo valutando i profili di tre allenatori che il direttore sportivo Mariano Fernandez ha già contattato. Al momento non c'è né però uno più vicino rispetto ad un altro. La scelta va fatta con calma in quanto è molto delicata, ma non c'è fretta. Dobbiamo essere sicuri che l'allenatore che scegliamo sia adatto a raggiungere il nostro obiettivo che è quello di ottenere una salvezza tranquilla. Per fare un esempio, al 30 Aprile dello scorso anno avevamo già pianificato tutta la stagione e poi ci siamo ritrovati a raggiungere la salvezza ai playout".

Uno degli allenatori contattati è Giorgio Gorgone, tecnico emergente di 46 anni che la stagione scorsa ha vinto il campionato di Primavera 2 con il Frosinone riscuotendo molti apprezzamenti visto che la giovane compagine ciociara non era tra quelle accreditate per ottenere la promozione nella categoria superiore. Visto che la Viterbese tornerà a fare il minutaggio degli under nel prossimo campionato proprio Gorgone potrebbe essere la figura giusta per lavorare con i giovani. "La nostra è una società seria - assicura Pistolesi - fatta di professionisti molto apprezzati. Basti pensare che diversi profili che hanno lavorato con noi nella scorsa stagione sono in procinto di trasferirsi in che società di categoria superiore". L'impressione è però che la scelta del nuovo tecnico venga fatta nei prossimi giorni, in modo che l'allenatore abbia poi il tempo di programmare la campagna acquisti insieme al direttore sportivo Mariano Fernandez.