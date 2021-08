Viterbese tra luci e ombre dopo il debutto in Coppa, ma l'attacco cresce bene

Lunedì 23 Agosto 2021, 06:25

Buona la prima, tra luci e ombre. La Viterbese suscita una buona impressione nella prima uscita stagionale allo stadio Enrico Rocchi, finalmente con il pubblico sugli spalti, culminata con la vittoria in Coppa Italia contro il Gubbio che ha permesso ai gialloblù di accedere al secondo turno della competizione. Bene soprattutto il primo tempo, quando la squadra ha mostrato buone trame di gioco, soprattutto sulla fascia destra dove Pavlev e Volpicelli hanno messo in mostra spunti interessanti in attesa che la condizione fidica migliori.

"La squadra è quasi completamente nuova - ha sottolineate a fine gara il tecnico Alessandro Dal Canto - nelle amichevoli d'agosto sembra sempre tutto bello, ma poi in realtà ci sono cose da affinare come è normale. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, la vittoria di oggi non risolve tutte le problematiche. Il Gubbio alle volte è venuto ad aggredirci, altre volte si è chiuso ed è stato quindi più difficile trovare gli spazi". Confortante anche la crescita dal punto di vista fisico di Otavio Murilo, che ha iniziato la preparazione da poco più di quindici giorni e quindi ritardo rispetto al resto del gruppo. La punta brasiliana è stato schierato inizialmente al centro dell'attacco ed ha spaziato per tutto il reparto avanzato.

Bene anche l'altra punta Luan Capanni, entrato nel finale, ma capace di finalizzare nel migliore dei modi la palla che ha ricevuto in area a circa tre minuti dal fischio finale segnando il gol della vittoria. I problemi della Viterbese nascono dalla panchina, ancora corta soprattutto per quello che riguarda il centrocampo. Sabato sera, dopo aver effettuato alcuni cambi nella ripresa, il Gubbio ha avanzato il proprio baricentro e ha costretto la Viterbese a rintanarsi nella propria metà campo. Sicuramente, con qualche cambio in più, la squadra gialloblù avrebbe sofferto meno.

"È normale che la partita abbia una fase dove l'avversario ti possa mettere un po' alle corde - ha precisato Alessandro Dal Canto - altrimenti giocheremmo solo noi. Comunque i ragazzi sono stati ordinati e, alla fine, se non ci fosse stato l'infortunio del gol non avremmo concesso praticamente niente. Va bene così, cercando di migliorare quello che abbiamo fatto meno bene. La reazione che abbiamo avuto dopo il gol del pareggio del Gubbio è stato un buon segnale". È chiaro che, in questi ultimi giorni di mercato, la Viterbese dovrà piazzare altri colpi per completare l'organico in vista dell'esordio in campionato di sabato sera sul terreno di gioco della Fermana.