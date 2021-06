Non solo Frosinone, la Viterbese pesca anche dall'Empoli. Mentre si allontana sempre di più la riconferma dell'attaccante Mamadou Tounkara, che potrebbe lasciare quindi la squadra gialloblù dopo due anni. La società di via della Palazzina ha intavolato una trattativa con l'Empoli per avere in prestito il difensore centrale classe 2000 Nicolò Ricchi.

Cresciuto nelle giovanili del sodalizio toscano, sempre all'avanguardia per quello che riguarda i giovani talenti, Ricchi ha già alle spalle due stagioni in Serie C dove ha indossato le casacche di Ravenna e Cavese. Proprio nella stagione appena trascorsa ha giocato con la compagine campana affrontando anche la Viterbese da avversario. Il discorso con l'Empoli potrebbero però non concludersi qui, dato che dalla cantera della società toscana potrebbe arrivare anche un giovane centrocampista.

Non solo arrivi, la Viterbese si prepara con ogni probabilità a salutare uno dei giocatori più rappresentativi delle ultime due stagioni. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, avendo firmato un triennale nell'agosto del 2019, aumentano sempre di più le possibilità che l'attaccante Mamadou Tounkara lasci la Viterbese. Il presidente Marco Romano aveva già anticipato come, per la punta ex Lazio, fossero arrivate delle richieste sia da squadre italiane di Serie C e di Serie B, oltre che di società estere. La società di via della Palazzina sta vagliando le varie offerte ma, tra non molto, potrebbe arrivare la notizia della cessione del giocatore.

Mamadou Tounkara lascerebbe quindi la maglia gialloblù dopo due stagioni. Nel suo primo campionato è stato protagonista di un grande avvio, salvo poi doversi bloccare per infortunio, mettendo comunque insieme 19 presenze e 9 reti. Nella stagione appena trascorsa, l'attaccante ha totalizzato 28 presenze e 7 gol. Nel prossimo campionato, il reparto avanzato della Viterbese dovrebbe essere quindi costituito dal brasiliano Murilo, dal neo arrivato Emilio Volpicelli e con ogni probabilità da Michele Volpe, visto che la trattativa con il Frosinone sembra ormai in dirittura d'arrivo.

A completare l'attacco ci sarà poi il giovane Edoardo Tassi, oltre ad un nuovo attaccante che la Viterbese cercherà di prelevare da una squadra di serie D. Addii non solo per quello che riguarda la squadra, visto che dopo 21 anni è destinato a lasciare la società anche il magazziniere Paolo Garzia.

Il gruppo di tifosi Antichi Valori ha annunciato inoltre che dopodomani alle 17,30 al campo sportivo in sintetico del Pilastro si svolgerà un torneo per ricordare la figura di Stefano Camilli, storico tifoso della Viterbese venuto a mancare poco più di un anno fa.