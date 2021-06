Mercoledì 30 Giugno 2021, 06:50

La Casertana non si iscrive al campionato. E la Viterbese trema, perché in questo caso aumentano le possibilità di essere inserita per il quarto anno consecutivo nel girone meridionale. Nonostante la società gialloblù avesse ha auspicato giustamente di abbandonare il raggruppamento del Sud per essere inserita nel girone centrale. Salgono anche le possibilità che, a questo punto, si disputò anche il derby con il Monterosi. Alla fine Catania e Teramo, che sembravano le società più a rischio, si sono iscritte. Mentre la Casertana non ha potuto completare l'operazione a causa della mancanza della fidejussione. Ora bisognerà valutare se, alla società campana, verrà data la possibilità di presentare un ricorso oppure se l'esclusione è definitiva. Tutte le documentazioni inviate dalle squadre iscritte verranno valutate dalla Covisoc che, entro l'8 luglio, comunicherà se saranno escluse altre compagini a causa di anomalie nella documentazione presentata. Le società, la cui documentazione non sarà ritenuta completa, avranno poi tempo fino al 13 luglio per presentare il proprio ricorso ottemperando a quanto richiesto dalla Covisoc.

Ovviamente non c'è ancora nulla di definitivo, ma intanto si profila la possibilità di un posto in più nel raggruppamento meridionale e la Viterbese è quindi fra le squadre più indiziate a prendere il posto dei campani. I gialloblù erano in lizza con Pescara e Olbia per accaparrarsi due posti nel girone centrale, ma ora che si è liberata una casella nel raggruppamento meridionale le possibilità di finire al sud aumentano. Nel caso in cui venisse infatti confermata all'esclusione della Casertana, potrebbe essere ripescata una squadra più a nord di Viterbo. Come già successo la scorsa estate quando la Sicula Leonzio non si iscrisse al campionato.

C'è da dire che le squadre neopromosse in Serie C non ci sono ancora iscritte perché avranno tempo fino al 5 luglio per farlo. Tra queste c'è in dubbio il Gozzano che potrebbe rinunciare, in questo caso però chi verrebbe ripescato dalla Serie D è ancora un'incognita. È chiaro che in questi giorni, la società gialloblù dovrà fare i giusti passi LegaPro per far valere i propri diritti, visto che per tre anni consecutivi è stata sicuramente tra le società più penalizzate di tutta la categoria dovendo affrontare trasferte lunghissime. Con conseguenti problemi logistici che hanno portato inevitabilmente la società a sostenere maggiori sforzi economici rispetto alle altre.