Viterbese 1908, si torna alle origini: Romano riporta la denominazione storica

Un regalo confezionato per i tifosi al risveglio: sui canali social della Viterbese infatti, in prima mattinata è apparsa la notizia che annuncia, per il prossimo 26 giugno, il ritorno alla storica denominazione del club di via della Palazzina. Dopo il fallimento, e il conseguente avvento del presidente Piero Camilli, la Viterbese si appropriò della denominazione Viterbese Castrense, mai amata dai supporter gialloblù. Ora, come promesso al suo arrivo, il presidente Marco Arturo Romano, regala alla città il ritorno del nome amato dalla piazza e dai tifosi, ovvero Us Viterbese 1908. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club di via della Palazzina."La A.S. Viterbese comunica che in data 26/06/2020 il Presidente Marco Arturo Romano si recherà presso lo studio notarile Polidori situato in Lungotevere delle Navi 19 a Roma, per provvedere al cambio di denominazione sociale. “Le nostre radici, per il nostro futuro” questi gli ingredienti per il ritorno al glorioso passato gialloblù. Infatti, la società assumerà la denominazione di U.S. Viterbese 1908 Srl".