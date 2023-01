Venerdì 20 Gennaio 2023, 05:40

Da ieri sera la Viterbese è ultima in classifica. Con un’udienza tenuta ieri, il Tribunale Federale ha inflitto alla squadra gialloblù una penalizzazione di due punti da scontarsi in questo campionato, oltre a un’inibizione per tre mesi al dirigente Giuseppe Capozzoli. Il fatto riguarderebbe due rate Inps, per un totale di circa 11.600 euro, pagate con leggero ritardo.

La comunicazione alla società di via della Palazzina è giunta a metà novembre, con la penalizzazione che è arrivata invece nell’udienza di ieri. La Viterbese ha subito presentato ricorso sperando che le vengano restituiti i due punti in classifica. Intanto, dopo il terremoto a livello tecnico nei giorni scorsi che ha portato alla risoluzione consensuale con il direttore sportivo Oscar Magoni e all’esonero del tecnico Emanuele Pesoli, la squadra si trova a gestire un altro terremoto alla vigilia della delicatissima gara in programma dopodomani sul terreno di gioco del Pescara. Al momento, la Viterbese si trova all’ultimo posto in classifica con 15 punti e viene scavalcata anche dalla Fidelis Andria.

«Abbiamo appreso con profondo sconcerto e stupore della decisione assunta oggi dal TFN del tutto inaspettata - si legge nella nota del club gialloblù - siamo assolutamente convinti della giustezza della nostra condotta e della immeritevolezza della decisione, essendo state pagate tutte le somme dovute in conformità della normativa federale. Annunciamo pertanto che esperiremo tutti i gradi della giustizia sportiva e non, e tuteleremo le nostre ragioni in tutte le sedi possibili. Ci riserviamo ogni ulteriore valutazione all’esito delle motivazioni che, stranamente, non sono state ancora depositate».

Accanto a quella della salvezza, la Viterbese dovrà quindi portare avanti anche una battaglia legale, che però potrebbe anche essere lunga. Basti pensare al precedente dell’Imolese nella scorsa stagione, che anche se per motivi differenti, venne penalizzata in questo periodo di due punti che poi le furono restituiti solamente qualche giorno prima dell’inizio dei playout. Intanto da ieri la città piange la scomparsa di uno dei giocatori gialloblù più amati negli anni 80. Se n’è andato infatti Vincenzino Rossi, attaccante che per sette stagioni ha vestito la maglia della Viterbese.