Viterbese-Ternana di Coppa Italia si recupera il 14 novembre: al Rocchi si giocherà alle 20,30.

Il match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di serie C tra Viterbese e Ternana verrà giocato il prossimo 14 novembre. La sfida, inizialmente programma per domani sera, era stata rinviata dalla Lega di serie C dopo il provvedimento del Tar che aveva chiesto alla Figc di riportare il format del campionato di serie B a 22 squadre. Il Consiglio di Stato ha rimesso le cose come in principio: il formart resta a 19 e la Ternana sarà al Rocchi mercoledì 14. C'è grande attesa tra i tifosi per questa gara che si giocherà su gara unica e garantirà alla vincente l'accesso agli ottavi di finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA