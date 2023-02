Venerdì 10 Febbraio 2023, 04:30

Finalmente ci sono problemi di abbondanza per la Viterbese e il tecnico Giovanni Lopez sfoglia la margherita in difesa in vista del delicatissimo testacoda di dopodomani allo stadio Enrico Rocchi contro la capolista Catanzaro. Il recupero del capitano Luca Ricci, e la crescita a livello di condizione dell'ultimo arrivato nel mercato di riparazione invernale di gennaio Andrea Ingegneri, mettono la squadra gialloblù in condizioni di avere cinque giocatori per tre maglie in vista della gara di domenica prossima.

Il trio formato da Riggio, Monteagudo e Devetak ha fatto molto bene nella partita di domenica scorsa contro il Monopoli, che ha visto tornare alla vittoria la squadra gialloblù senza tra l'altro subire nessuna rete. Ma, almeno uno tra Ricci e Ingegneri, potrebbe partire titolare contro il Catanzaro. A questo punto, il giovane esterno sinistro Devetak potrebbe anche essere avanzato a centrocampo come quinto avendo già giocato in questa posizione in alcune delle partite precedenti.

Contro una coppia d'attacco quanto mai prolifica come quella formata da Biasci e Iemmello e contro una squadra come quella calabrese capace di segnare 69 gol fino a questo momento, servirà una gara di grande sacrificio comunque non solamente da parte della retroguardia, ma di tutta la squadra.

Intanto a Catanzaro continua la vendita dei biglietti per la gara di domenica ed appare sempre più probabile che i supporters calabresi assisteranno alla gara non solamente dalla curva solitamente riservata agli ospiti, ma anche da uno spicchio della tribuna.

Per quello che riguarda la società, probabilmente già lunedì si potrebbero avere degli aggiornamenti circa la data in cui verrà discusso il ricorso in appello contro i due punti di penalizzazione inflitti alla Viterbese lo scorso 19 gennaio. È chiaro che, se la società di via della Palazzina dovesse vincere il ricorso e avrebbe indietro i due punti in classifica, almeno i playout potrebbero sembrare un obiettivo molto più accessibile. Oltre ad allontanare la Viterbese dal penultimo posto, due punti più in graduatoria avvicinerebbero ulteriormente la squadra gialloblù alla quintultima in classifica. Infatti, se la Viterbese dovesse terminare la stagione regolare al penultimo posto con più di 8 punti di distacco dalla quintultima, i playout non si disputerebbe nemmeno.

Intanto ieri sono state ufficializzate le dimissioni dell'addetto stampa Alessio Fratini. Inoltre ieri il giornalista Matteo Marani è stato eletto nuovo presidente della LegaPro, succedendo a Francesco Ghirelli che si era dimesso lo scorso dicembre, dopo la bocciatura della riforma del campionato. Matteo Marani ha ottenuto 39 consensi nella votazione che si è svolta ieri mattina, precedendo Marcel Vulpis, anche lui giornalista, che si è fermato a 15 voti. I due vice di Marani saranno l'ex calciatore Gianfranco Zola e l'ex presidente dell'Aversa Giovanni Spezzaferri.