La Viterbese e Dal Canto si separano: risoluzione per il mister che va alla Carrarese

Alessandro Dal Canto non è più l'allenatore della Viterbese. Nella serata di giovedì, il club di via della Palazzina ha raggiunto l'accordo per la risoluzione con il tecnico veneto. Dal Canto, che ha portato la Viterbese alla salvezza dopo una stagione tribolata, firmerà già oggi con la Carrarese andando a sostituire il suo amico Totò Di Natale. Ora per la Viterbese si apre la caccia al successore che sarà annunciato all'inizio della prossima settimana.