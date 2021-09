Mercoledì 29 Settembre 2021, 06:20

Un pareggio arrivato al tramonto, con il gol di un difensore che, stavolta, si trasforma in attaccante. La Viterbese però, non si è trasformata da zucca in carrozza ma, parafrasando il tecnico Dal Canto, è ancora in piena fase di convalescenza.

I problemi restano sul tavolo: la squadra prende sempre gol, l’approccio al match è stato indisponente e la fatica per recuperare il punteggio è stata enorme. I rumors sembrerebbero andare nella direzione della conferma di Dal Canto ma i bonus sono finiti: sabato, contro il Teramo, sarà già tempo di spareggio salvezza.

Il mister, come al solito, ci mette la faccia: una faccia non rilassata; d’altronde – classifica e gioco della sua Viterbese – possono togliere il sonno.

«Oggi parlo con i giocatori e gli dirò in faccia le cose che non vanno – debutta duro Dal Canto – abbiamo avuto un approccio alla partita bruttissimo; un primo tempo soporifero dove abbiamo incassato un gol impensabile. Non siamo all’altezza di fare un campionato importante: basta parole e proclami dobbiamo pensare soltanto salvarci».

Dal Canto è livido sul viso.

«Dobbiamo pensare a salvarci perché non siamo all’altezza di fare altro, almeno per il momento. Non posso cambiare quattro giocatori alla fine del primo tempo: forse qui non si è capito il momento che stiamo attraversando».

Poi la chiusura su eventuali problemi con il gruppo.

«Giocatori che giocano contro di me? Non esistono giocatori che vanno in campo pensando a fare un dispetto all’allenatore, tantomeno nel mio gruppo».