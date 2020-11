Primo giorno di scuola oggi per il nuovo tecnico della Viterbese, Roberto Taurino. Il compito dell'ex tecnico del Bitonto non si presenta facile. Taurino dovrà infatti lavorare questi giorni sia sull'aspetto mentale che tattico della squadra, che sabato prossimo dovrà guadagnarsi a Castellammare di Stabia dei punti già fondamentali per il prosieguo del campionato. Il turno di riposo osservato ieri dalla Viterbese, che ha saltato la partita con il Trapani non ammesso al campionato all'inizio di questa stagione, ha infatti inevitabilmente inguaiato ancora di più la posizione in classifica dei gialloblù. Il nuovo allenatore dovrà rivitalizzare una squadra apparsa poco motivata, nonostante la buona reazione avuta comunque nella partita pareggiata mercoledì scorso a Monopoli.

«Non si possono licenziare i giocatori - ha puntualizzato il presidente Marco Romano - altrimenti tre o quattro li avrei mandati via». Anche il nuovo tecnico Roberto Taurino ha già avvisato il suo nuovo gruppo. «Quando c'è un cambio di allenatore - ha sottolineato - anche i giocatori devono farsi un esame di coscienza». Probabilmente il nuovo trainer avrà quindi un colloquio piuttosto articolato con la sua squadra, che finora ha visto in video. Taurino dovrà poi lavorare sul campo per affrontare degli equivoci tattici mai risolti, che la squadra ha pagato molto cari in questo primo scorcio di campionato. Innanzitutto c'è il problema della retroguardia. La Viterbese si è sempre schierata con una difesa a tre, pur non dando l'impressione di avere gli uomini giusti per attuare questo tipo di modulo. Nella sua carriera, Taurino ha giocato sempre con il 3-5-2 che la scorsa stagione l'ha portato a vincere un campionato di Serie D. Ora dovrà lavorare molto con la squadra per rendersi conto se il suo metodo di allenamento potrà far crescere anche tatticamente la sua formazione, che quindi potrebbe continuare a giocare con la difesa a tre ottenendo maggiori risultati. Oppure dovrà valutare un cambio di modulo con una retroguardia schierata a quattro. C'è poi da risolvere l'enigma a centrocampo. Contro la Paganese domenica scorsa è apparso evidente che Palermo, De Falco e Salandria non possano giocare insieme. Anche perché a centrocampo non c'è nessun giocatore che possa marcare. Per questo appare più che mai urgente il recupero di Emmanuel Besea, che è l'unico elemento a disposizione con queste caratteristiche. Per la crescita della squadra, sarà importante anche il rientro di Oliver Urso che la società spera possa cominciare ad allenarsi di nuovo già in questa settimana. In questo primo scorcio di campionato, Urso è sembrato infatti un elemento in grado di portare avanti palloni pericolosi verso l'area avversaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA