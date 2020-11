Viterbese: Taurino, primo allenamento; nel mirino la Juve Stabia avversario sabato prossimo alle 15

Primo allenamento sotto la pioggia per Roberto Taurino. Il nuovo allenatore della Viterbese, ha diretto la seduta dei gialloblù sul sintetico del Pilastro, sfidando pioggia e umidità per mettere nel mirino la Juve Stabia, avversario che sabato prossimo - sfida anticipata alle ore 15 - bagnerà il suo esordio sulla panchina della Viterbese. Entusiamo e prime prove tattiche per Taurino, che ha parlato molto con Simone Palermo e Andrea Falco, i due cervelli del centrocampo gialloblù. In mattinata Taurino - insieme a tutto il gruppo - si è sottoposto ai tamponi di rito. Domani doppia seduta in cui si inizierà a capire qualcosa in più sulla Viterbese che scenderà in campo sabato a Castellammare. Una sfida in cui fare assolutamente punti, vista la classifica deficitaria e in vista di un tour de force che porterà Rossi e compagni a giocare cinque quattro partite nelle prossime tre settimane.

Ultimo aggiornamento: 17:42

