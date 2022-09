Lunedì 5 Settembre 2022, 06:45

Il campionato è un'altra cosa e la Viterbese paga subito un dazio pesante. I gialloblù vengono sconfitti nettamente per 2-0 dal Giugliano e in soli novanta minuti sono crollate le certezze che sembravano emerse in fase di preparazione. La squadra di Filippi ha corso meno dei padroni di casa, evidenziando inoltre di non avere ancora acquisito la mentalità giusta per affrontare questo tipo di partite. La Viterbese si schiera con la formazione annunciata, a parte la novità dell'esordio dal primo minuto del giovane Gianmarco Nesta (tra l'altro uno dei pochi che ha disputato una prova sufficiente) al posto di Semenzato, così da poter schierare tre giocatori under fin dal primo minuto di gioco.

I gialloblù cominciano bene e sembrano avere tutte le carte in regola per comandare la partita, ma vengono puniti dai padroni di casa che sfruttano al meglio una ripartenza nata addirittura da un calcio d'angolo della Viterbese. Il gol avversario è come un pugno nello stomaco per la squadra di Filippi che perde concentrazione. Galvanizzato anche dal gol, l'esperto Piovaccari è incontenibile e qualche minuto dopo offre a Salvemini un pallone per mettere già in ghiacciaia il risultato. La conclusione dell'attaccante campano trova però la pronta risposta di Fumagalli. Con il passare dei minuti i padroni di casa alzano il ritmo, mostrando di essere più veloci e reattivi, così spesso Mbaye è in ritardo ed è costretto al fallo.

Lo stesso ex Fermana si pesta anche i piedi in qualche occasione con il compagno di reparto Megelaitis, mentre a sinistra Andreis conferma di essere fuori ruolo. Anche l'attacco riceve pochi palloni, anche perché i due trequartisti stanno spesso troppo a ridosso della prima punta e lontano dai centrocampisti. Più di due trequartisti e una puntata, la Viterbese sembra avere un tridente. I giocatori del Giugliano raddoppiano inoltre molto spesso su Volpicelli, così da limitarne al massimo la pericolosità. In difesa Marenco e Monteagudo sono a più riprese in difficoltà con Piovaccari e Salvemini. La neopromossa campana mostra inoltre di avere degli elementi di categoria di tutto rispetto in ogni reparto quali ad esempio Poziello in difesa, De Rosa a centrocampo e soprattutto Piovaccari in attacco.

Alla fine del primo tempo la viterbese va il rete con Andreis, il gol viene annullato però annullato a causa di un tocco di Mungo che mette il fuorigioco il compagno di squadra. A scatenare le proteste gialloblù è però il fatto che la rete viene prima convalidata dall'arbitro e poi annullata dal guardalinee. Ora la partita si fa più nervosa e la Viterbese in pieno recupero si complica ulteriormente la vita con l'espulsione di Mbaye, che entra in modo scomposto su Salvemini. Nella ripresa Filippi prova a cambiare le carte, inserendo Marotta e D'Uffizi, mantenendo comunque le tre punte nonostante l'inferiorità numerica.

Nulla cambia però, anche perché il Giugliano, che già correva più dei gialloblù nel primo tempo, adesso raddoppia ancora con più facilità in superiorità numerica. Il solito Fumagalli salva ancora su Salvemini, ma non può nulla qualche minuto dopo per evitare il raddoppio di Gladestony con un gran tiro dalla distanza. Adesso la Viterbese è anche nervosa e inoltre gli avversari continuano ad avere più birra in corpo andando più volte vicino anche al tris.