Viterbese stile Messico '70: contro la Casertana i gialloblù vincono 4-3. Play-off vicini

Dentro Casertana-Viterbese c'è stato di tutto, ma la cosa più importante sta scritta nel tabellino finale. In Campania i gialloblù vincono 4-3 al termine di una sfida che ha vissuto sopra un'altalena di emozioni difficili da gestire.Il 4-3 finale è arrivato dopo che la Viterbese ha comandato a lungo il gioco ed il punteggio: in vantaggio con il rigore di Pacilli al 21' gli uomini allenati da Antonio Calabro si sono visti raggiungere al 31' da Meola. Due minuti dopo, sempre Pacilli caricato a molla dopo il gol vincente arrivato mercoledì scorso contro il Pisa, riporta avanti la Viterbese. Al 47', prima del riposo, Tsonev fa 3-1 con il match che sembra essere in ghiaccio.Nella ripresa però una Casertana ferita e trascinata dalle stelle Castaldo e Zito riprende la sfida: i due segnano al 54' sun rigore e al 63' riportando in equilibrio una gara bellissima. Questa Viterbese però ha un grande cuore e all'86'Mignanelli trova la zampata giusta prima di correre sotto lo spicchio gialloblù per festeggiare. Una corsa che ricorda molto quella di un certo Gianni Rivera: la Viterbese stile Messico 70 è servita.CASERTANA (3-5-2) - Adamonis; Blondett, Lorenzini, Pascali; Meola, De Marco (84'Santoro), Vacca, Romano, Zito; Cigliano, Castaldo. All.Esposito.VITERBESE (3-5-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Coda (66' Sini); Zerbin (34' De Giorgi), Tsonev (56' Cenciarelli), Baldassin, Damiani, Mignanelli; Bismark (66' Vandeputte), Pacilli (56' Polidori). All. Calabro.Reti: 21' Pacilli, 31' Meola, 33' Pacilli, 45' Tsonev, 54' Castaldo, 63' Zito, 86' Mignanelli.Arbitro: Paride Tremolada di Monza.Note: ammoniti: Blondett, Damiani, Sini.