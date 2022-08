Viterbese, stavolta Marotta segna per te: preso l'attaccante del Modena; Volpicelli verso il Foggia

Sul web e tra i tifosi della Viterbese circola in video nel quale si possono ascoltare cori e commenti poco lusinghieri, diciamo così, nei suoi confronti. Alessandro Marotta non ha mai avuto un grande rapporto con i supporter gialloblù, ma siamo sicuri che basterà poco per fare pace. Magari al primo gol realizzato con la maglia della Viterbese, visto che l'attaccante ex Siena e Modena, è praticamente un nuovo giocatore gialloblù. Un acquisto importante: Marotta, 36 anni, arriva nella Tuscia a caccia di riscatto visto che la scorsa stagione pur vincendo il campionato con la maglia del Modena, non ha praticamente mai giocato per un lungo infortunio ora risolto. Marotta, contro la Viterbese, ha sempre disputato grandi partite punendo più volte la squadra gialloblù, ingaggiando duelli anche verbali con i tifosi. Un giocatore di grande personalità che alzerà senza dubbio il valore e la qualità della rosa gialloblù molto giovane. Con l'arrivo di Marotta, sembra scontata la partenza di Emilio Volpicelli verso Foggia con la trattativa che dovrebbe chiudersi nelle prossime ore.