Mercoledì 14 Settembre 2022, 05:55

Altro scontro diretto che la Viterbese non può permettersi di sbagliare. Stadio San Filippo- Franco Scoglio di Messina, ore 21, la squadra gialloblù affronta in notturna una compagine locale alla disperata ricerca di punti avendo finora collezionato solamente due sconfitte.

L'ambiente non sarà facile, ma i gialloblù devono gettare il cuore oltre l'ostacolo dopo lo scivolone della prima giornata e il mezzo passo falso casalingo di domenica scorsa contro la Fidelis Andria. "Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto vedere finora - ha puntualizzato il tecnico Giacomo Filippi - ma allo stesso tempo eliminare il più possibile gli errori che abbiamo già commesso che, alcune volte sono dovuti alla superficialità. Dobbiamo cercare di non subire gol, essendo più concentrati dall'attacco fino al portiere". I gialloblù sono chiamati quindi ad una prova di maturità importante, contro una squadra anch'essa giovane ma che sicuramente cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo e la voglia di riscatto per ottenere i primi punti di questo campionato.

Dovendo giocare tre partite in sette giorni, visto che domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi arriverà una big come il Pescara, sarà inevitabile questa sera un po' di turnover. In attacco potrebbe esordire dal primo minuto Alessandro Marotta. Il bomber, arrivato agli sgoccioli del calciomercato, domenica scorsa era andato anche in gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ma la rete era stata annullata a causa di un fallo. A centrocampo rientra Mbaye, che ha scontato turno di squalifica, mentre al centro della difesa ritornerà Luca Ricci vista anche l'indisponibilità di Riggio che è stato fermato per una giornata. Partirà probabilmente di nuovo dalla panchina per poi fare il suo ingresso in campo nella ripresa il giovane Simone D'Uffizi, autore di una doppietta domenica scorsa poco dopo il suo ingresso in campo.

Al momento il classe 2004 va infatti gestito al meglio. Nel Messina gioca l'ex portiere gialloblù Riccardo Daga, che ha indossato la maglia della Viterbese per due stagioni,anche se e poi nello scorso mercato di riparazione di gennaio era stato ceduto in prestito al Monterosi. La squadra partirà questa mattina alla volta della Sicilia in aereo e tornerà domani mattina fermandosi direttamente in albergo dopo la gara.

ACR MESSINA (3-4-3): Daga; Trasciani, Ferrini, Angileri; Fazzi, Fofana, Konate, Catania; Grillo, Balde, Zuppel. A disp. Lewandowski, Berto, Ferrini, Camilleri, Filì, Nicosia, Marino, Versienti, Fiorani, Curiale, Napoletano, Piazza. All. Gaetano Auteri.

VITERBESE (3-4-2-1): Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta, Mbaye, Megelaitis, Andreis; Volpicelli, Mungo; Marotta. A disp. Bisogno, Semenzato, Simonelli, Santoni, Aromatario, D'Uffizi, Polidori, DI Cairano, Manarelli. All. Giacomo Filippi

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola